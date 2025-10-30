Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

Resumen: Este jueves 30 de octubre, Atlético Nacional visita a Llaneros de Villavicencio con el objetivo de golear y así escalar posiciones en la tabla de la Liga, donde actualmente es cuarto. El equipo paisa necesita ganar por una diferencia de tres goles para tomar el liderato, superando a Bucaramanga (líder con 13 goles a favor) y al DIM (segundo con 12), o por dos goles para ser segundo; Nacional llega con 11 goles a favor y un partido menos que sus rivales directos. Por su parte, Llaneros, que está décimo en la tabla, busca una victoria en su estadio, el Bello Horizonte - Rey Pelé, para meterse al grupo de los ocho y clasificar a los cuadrangulares.
Atlético Nacional visita en la noche de este jueves, 30 de octubre, a Llaneros de Villavicencio, buscando golear para asumir el liderato de la Liga.
El verde paisa necesita ganar por una diferencia de 3 goles para ser el primero en la tabla de posiciones y 2 para ser segundo y con ello garantizar parcialmente el punto invisible.
A Villavicencio, donde se está viviendo una fiesta de cuenta del compromiso, los dirigidos por Diego Arias llegan cuartos ya con varios juegos de la fecha 18 disputados.
Atlético Bucaramanga, que sigue siendo líder a pesar de la goleada que recibió por parte del DIM, tiene 13 goles a favor.
Por su parte el DIM, que es segundo parcialmente tiene 12 a favor, mientras Fortaleza que es el tercero, tiene a su favor 8 goles.
El más veces campeón de Colombia, tiene a su favor un total de once goles, y un partido menos que los equipos que tiene por encima.
De ahí que la victoria le pueda permitir llegar a la segunda casilla si es por más de dos goles y al primer lugar si lo hace por más de 3.
Pero el juego no será fácil para Atlético Nacional. Al frente tendrá a Llaneros que es décimo en la tabla con 25 puntos y la aspiración de meterse a los cuadrangulares.
Una victoria de los locales, los colocaría en el puesto 7, es decir en el selecto grupo de los 8 sacando a Alianza que es octavo y moviendo a Águilas que es séptimo.
El compromiso, en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, se disputará desde las 8:20 de la noche en medio de un marco que promete ser espectacular.
