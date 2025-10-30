Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    • Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros
    Con llaneros, Atlético Nacional buscará el liderato de la Liga BetPlay, aprovechando la derrota por goleada que sufrió Bucaramanga. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    Resumen: Este jueves 30 de octubre, Atlético Nacional visita a Llaneros de Villavicencio con el objetivo de golear y así escalar posiciones en la tabla de la Liga, donde actualmente es cuarto. El equipo paisa necesita ganar por una diferencia de tres goles para tomar el liderato, superando a Bucaramanga (líder con 13 goles a favor) y al DIM (segundo con 12), o por dos goles para ser segundo; Nacional llega con 11 goles a favor y un partido menos que sus rivales directos. Por su parte, Llaneros, que está décimo en la tabla, busca una victoria en su estadio, el Bello Horizonte - Rey Pelé, para meterse al grupo de los ocho y clasificar a los cuadrangulares.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional visita en la noche de este jueves, 30 de octubre, a Llaneros de Villavicencio, buscando golear para asumir el liderato de la Liga.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa necesita ganar por una diferencia de 3 goles para ser el primero en la tabla de posiciones y 2 para ser segundo y con ello garantizar parcialmente el punto invisible.

    A Villavicencio, donde se está viviendo una fiesta de cuenta del compromiso, los dirigidos por Diego Arias llegan cuartos ya con varios juegos de la fecha 18 disputados.

    Atlético Bucaramanga, que sigue siendo líder a pesar de la goleada que recibió por parte del DIM, tiene 13 goles a favor.

    Por su parte el DIM, que es segundo parcialmente tiene 12 a favor, mientras Fortaleza que es el tercero, tiene a su favor 8 goles.

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    El más veces campeón de Colombia, tiene a su favor un total de once goles, y un partido menos que los equipos que tiene por encima.

    De ahí que la victoria le pueda permitir llegar a la segunda casilla si es por más de dos goles y al primer lugar si lo hace por más de 3.

    Pero el juego no será fácil para Atlético Nacional. Al frente tendrá a Llaneros que es décimo en la tabla con 25 puntos y la aspiración de meterse a los cuadrangulares.

    Una victoria de los locales, los colocaría en el puesto 7, es decir en el selecto grupo de los 8 sacando a Alianza que es octavo y moviendo a Águilas que es séptimo.

    El compromiso, en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, se disputará desde las 8:20 de la noche en medio de un marco que promete ser espectacular.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

    ¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga

    ¡Goleada poderosa! DIM derrotó a Bucaramanga 3-0 y se trepó al segundo lugar de la Liga

    Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio

    Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga

    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga


    [grupos] [fixture items="7"]