Atlético Nacional visita en la noche de este jueves, 30 de octubre, a Llaneros de Villavicencio, buscando golear para asumir el liderato de la Liga.

El verde paisa necesita ganar por una diferencia de 3 goles para ser el primero en la tabla de posiciones y 2 para ser segundo y con ello garantizar parcialmente el punto invisible.

A Villavicencio, donde se está viviendo una fiesta de cuenta del compromiso, los dirigidos por Diego Arias llegan cuartos ya con varios juegos de la fecha 18 disputados.

Atlético Bucaramanga, que sigue siendo líder a pesar de la goleada que recibió por parte del DIM, tiene 13 goles a favor.

Por su parte el DIM, que es segundo parcialmente tiene 12 a favor, mientras Fortaleza que es el tercero, tiene a su favor 8 goles.

Atlético Nacional va por el liderato de la Liga esta noche ante Llaneros

El más veces campeón de Colombia, tiene a su favor un total de once goles, y un partido menos que los equipos que tiene por encima.

De ahí que la victoria le pueda permitir llegar a la segunda casilla si es por más de dos goles y al primer lugar si lo hace por más de 3.

Pero el juego no será fácil para Atlético Nacional. Al frente tendrá a Llaneros que es décimo en la tabla con 25 puntos y la aspiración de meterse a los cuadrangulares.

Una victoria de los locales, los colocaría en el puesto 7, es decir en el selecto grupo de los 8 sacando a Alianza que es octavo y moviendo a Águilas que es séptimo.

El compromiso, en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, se disputará desde las 8:20 de la noche en medio de un marco que promete ser espectacular.

