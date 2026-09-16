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Resumen: Gobernador Andrés Julián Rendón confirmó captura en Medellín de alias El Flaco, jefe de La Miel. Ofrecían $200 millones de recompensa. Señalado de homicidios, extorsión y alianza con Clan del Golfo con rentas de $4.000 millones mensuales.

¡Cayó alias ‘El Flaco’ en Medellín! Ofrecían $200 millones por el jefe de ‘La Miel’

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció en ‘X’ la captura de alias ‘El Flaco’, principal cabecilla del Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘La Miel.

“Desde la Gobernación ofrecíamos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su captura”, escribió el mandatario.

Según las autoridades, este criminal estaría involucrado en homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes en el sur del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño.

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También tendría una alianza criminal con el Clan del Golfo para extender su accionar a varios municipios del Suroeste. Las rentas ilegales bajo su control alcanzarían los $4 mil millones de pesos mensuales.

De acuerdo con las autoridades, la estructura la ‘La Miel’ tiene fuerte injerencia en el municipio de Caldas. Sin embargo, investigaciones recientes indicarían que presuntamente alias ‘El Flaco’ habría estado adelantando movimientos para extender sus operaciones de microtráfico hacia el Suroeste antioqueño.

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