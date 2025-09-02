Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Capturado en Medellín a alias ‘Chorizo’, presunto testaferro de las disidencias

El Gaula Militar del Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias ‘Chorizo’ en Medellín.

El hombre, de quien se presume era el principal testaferro de las disidencias que delinquen en Antioquia, fue detenido con $11 millones de pesos en efectivo, dos celulares y una memoria USB.

Según el reporte oficial, alias ‘Chorizo’ era el encargado de administrar el dinero proveniente de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico en las poblaciones de Anorí y Amalfi, Antioquia.

Se estima que su capacidad para recaudar recursos para el Frente 36 de las disidencias superaba los $20 mil millones de pesos al mes.

El coronel Luis Fernando Barba Saldaña, jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Cuarta Brigada, señaló que el hombre cuenta con una trayectoria criminal de más de ocho años y habría participado en acciones terroristas contra la fuerza pública en Anorí.

Además, estaría presuntamente vinculado con el homicidio de una comerciante en Girardota en 2024.

La captura de alias ‘Chorizo’ representa un golpe significativo a la estructura financiera de este grupo armado, debilitando su capacidad para sostener sus actividades ilícitas.

El hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

