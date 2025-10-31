Cae alias ‘Chicharrón’, temido integrante del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Resumen: Ejército y Policía capturaron en El Bagre a alias “Chicharrón”, presunto sicario del Clan del Golfo. Fue detenido con armas y municiones durante un operativo conjunto.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia alias ‘Chicharrón’, presunto integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el corregimiento de Puerto López, zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia.

La acción militar se llevó a cabo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el apoyo de tropas del Batallón de Selva N.° 57, adscritas a la Décima Primera Brigada, y unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), quienes lograron la captura del señalado miembro de la subestructura Uldar Cardona Rueda.

Según el reporte oficial, alias ‘Chicharrón’ habría actuado durante al menos seis años como sicario dentro de la organización criminal y sería responsable de realizar labores de inteligencia delictiva, informando los movimientos de la Fuerza Pública a alias ‘Sombra’ y alias ‘Torres’, presuntos cabecillas del sector.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola, 25 cartuchos de diferentes calibres, un proveedor y un teléfono celular. Tanto el capturado como el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso de mantener operaciones conjuntas en el Bajo Cauca antioqueño.

