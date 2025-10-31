Minuto30
  ¡Ya hay fecha para el anuncio! Fico confirmó que el sueño de un renovado Atanasio Girardot será una realidad

    Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la renovación total y de talla internacional del Estadio Atanasio Girardot, un proyecto que busca convertirlo en uno de los mejores escenarios deportivos de América Latina, no solo aumentando su capacidad sino también mejorando significativamente la experiencia de los asistentes. Este "sueño largamente anhelado" será una realidad, y los detalles del ambicioso proyecto, incluyendo diseños, capacidad exacta y cronograma, se revelarán oficialmente el próximo miércoles 5 de noviembre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital antioqueña está a punto de hacer realidad un sueño largamente anhelado. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha confirmado la renovación total y de talla internacional del máximo escenario deportivo de la ciudad: el Estadio Atanasio Girardot.

    El anuncio oficial, que revelará los detalles del proyecto, se realizará el próximo miércoles 5 de noviembre.

    «¡Medellín tendrá el estadio que la ciudad se merece!», sentenció el mandatario, reafirmando que «el sueño de un renovado Atanasio Girardot será una realidad».

    Aunque el alcalde no entregó mayores especificaciones, sí dejó claro el alcance de la ambiciosa obra.

    La meta es que el renovado Atanasio no solo tenga más capacidad, sino que se convierta en uno de los mejores estadios de América Latina, siendo más que «digno» para la afición.

    ¡Ya hay fecha para el anuncio! Fico confirmó que el sueño de un renovado Atanasio Girardot será una realidad

    Gutiérrez resaltó que la visión va más allá de la infraestructura. El proyecto se enfoca en que los asistentes disfruten de una «buena experiencia» al visitar el estadio.

    «Llevamos varios meses trabajando en la estructuración del proyecto», afirmó el alcalde, subrayando la importancia de tener un espacio de primer nivel listo para el fútbol local e internacional.

    La expectativa crece en la ciudad ante la promesa de un escenario que elevará la vara de los complejos deportivos en el continente, dándole a Medellín un estadio a la altura de su pasión futbolística.

    Próximo paso, esperar al anuncio oficial del 5 de noviembre para conocer la capacidad exacta, los diseños y el cronograma de la esperada renovación.

    
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

