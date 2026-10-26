Alias ‘Bloqueo’ aceptó cargos por el asesinato de la líder social Luz Berilia Chala en Quibdó

Resumen: La Fiscalía judicializó a alias 'Bloqueo' por el asesinato de la líder social Luz Berilia Chala Córdoba en Quibdó. El procesado aceptó cargos por homicidio y porte de armas, y un juez le impuso medida de aseguramiento en su contra.

Un nuevo golpe judicial al Clan del Golfo en el Chocó. Alias «Bloqueo» o «Rudo» fue judicializado por su presunta participación en el asesinato de la líder social Luz Berilia Chala Córdoba, ocurrido el 27 de agosto de 2024 en Quibdó. En una imputación preacordada, el procesado aceptó los cargos que le formuló un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI).

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la labor comunitaria que cumplía Chala Córdoba y su férrea oposición al accionar del Clan del Golfo por el control de las rentas ilícitas en el Chocó fueron las razones para que cabecillas de la subestructura Carretera de ese grupo armado ilegal ordenaran su homicidio.

La investigación estableció que alias «Bloqueo» y otro hombre habrían recibido instrucciones de los cabecillas de la subestructura Carretera durante una reunión realizada en un establecimiento comercial que la organización utilizaba para encuentros entre sus integrantes y para el almacenamiento de armas. En ese lugar, según el ente acusador, les habrían ordenado ejecutar el crimen de la líder social, a quien consideraban un obstáculo para sus actividades ilegales en el territorio.

El día del crimen

Según la reconstrucción de los hechos, el 27 de agosto de 2024 alias «Bloqueo» habría conducido la motocicleta en la que trasladó a su presunto cómplice hasta el punto de venta de comidas donde trabajaba la víctima en Quibdó. Una vez en el lugar, los dos hombres habrían esperado el momento oportuno para cometer el ataque: el acompañante, que se movilizaba como parrillero, descendió del vehículo y disparó contra la mujer, causándole la muerte. Posteriormente, ambos huyeron del sector.

Las labores de policía judicial también permitieron establecer que el Clan del Golfo habría buscado desviar las investigaciones sobre la autoría del homicidio. Según la Fiscalía, la organización pretendía que el asesinato fuera atribuido al grupo delincuencial conocido como «Los Mexicanos», que también delinque en la capital chocoana.

Cargos aceptados y medida de aseguramiento

Con base en el material probatorio recopilado, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación imputó a alias «Bloqueo» los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

Los cargos fueron aceptados por el procesado en el marco de una imputación preacordada con la Fiscalía, circunstancia que constituye uno de los avances judiciales en el esclarecimiento del asesinato de la líder social chocoana.

Además, un juez de control de garantías dispuso una nueva medida de aseguramiento privativa de la libertad contra alias «Bloqueo», quien ya permanecía detenido por otro proceso judicial relacionado con el delito de concierto para delinquir. La decisión lo mantiene privado de la libertad mientras avanza la actuación judicial por su participación en el homicidio.

El caso está a cargo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la dependencia encargada de investigar, entre otros hechos, los ataques contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas vinculadas con procesos comunitarios en el país.

Un territorio golpeado por la violencia

El asesinato de Luz Berilia Chala Córdoba se produjo en un territorio afectado por la presencia de organizaciones armadas ilegales que disputan el control de actividades económicas ilícitas. En el Chocó, el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mantiene disputas con otros actores armados por el dominio de corredores del narcotráfico y la minería ilegal, una confrontación que ha tenido a la población civil en medio del fuego cruzado.

La líder social fue seleccionada como objetivo, según la Fiscalía, debido a las actividades comunitarias que desarrollaba y a su oposición al accionar del grupo armado. Su trabajo en defensa de la comunidad habría motivado la orden de asesinarla.

El Chocó es uno de los departamentos más golpeados por la violencia contra líderes sociales en Colombia. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre el riesgo que enfrentan quienes ejercen liderazgo comunitario en zonas donde los grupos armados ilegales pretenden imponer su control.

La judicialización de alias «Bloqueo» o «Rudo» permitió establecer su presunta intervención en el traslado del atacante, la ejecución del plan criminal y la posterior huida del lugar donde fue asesinada la líder social, un paso que las autoridades consideran clave para que el crimen no quede en la impunidad.

Lea también: ¡Golpe al narcoterrorismo en el Pacífico! Incautan 1.645 kilos de cocaína del Clan del Golfo en Chocó

También le puede interesar: ¡Atención! Capturan a 11 presuntos integrantes del grupo criminal «Los Mexicanos» en Quibdó