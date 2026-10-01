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    Lo agarraron saliendo del hospital: cayó en Copacabana alias ‘Ash’, pedido por Australia por narcotráfico

    Esto es lo que se sabe de alias ‘Ash’, un ciudadano australiano-iraní que buscaba Australia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lo agarraron saliendo del hospital: cayó en Copacabana alias 'Ash', pedido por Australia por narcotráfico
    Foto: DIJIN.
    Lo agarraron saliendo del hospital: cayó en Copacabana alias ‘Ash’, pedido por Australia por narcotráfico

    Resumen: Alias Ash, ciudadano australiano-iraní pedido por Australia por narcotráfico y lavado de activos, fue capturado en un hospital de Copacabana, Antioquia.

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    Arash, conocido como alias ‘Ash’, fue retenido con fines de extradición en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá. Las autoridades lo señalan como uno de los objetivos de alto valor de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos.

    El ciudadano australiano-iraní era requerido por la justicia de Australia y tenía una Notificación Roja de Interpol por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos, razón por la cual era buscado a nivel internacional.

    El extranjero fue ubicado en un hospital de Copacabana, donde recibía atención médica tras resultar herido por un disparo días antes, hechos que también son materia de investigación.

    Cuando se disponía a salir del centro asistencial, investigadores de Interpol lo interceptaron para hacer efectiva la orden de captura.

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    La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, con apoyo de la Policía Federal Australiana (AFP).

    Según las autoridades, alias ‘Ash’ permanecía en Colombia desde diciembre de 2018 y habría usado el país como escondite mientras seguía coordinando actividades criminales con alcance internacional.

    De acuerdo con el expediente internacional, sería uno de los principales integrantes de una organización con capacidad para traficar grandes cantidades de droga, mover altas sumas de dinero en efectivo y conseguir armas de fuego.

    Tras su retención, alias ‘Ash’ quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Ahora avanzan los trámites administrativos y judiciales que definirán su eventual entrega a las autoridades de Australia.

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