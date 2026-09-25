Resumen: Alias Araña inició su extradición a Estados Unidos. El cabecilla de los Comandos de Frontera fue trasladado a CATAM y hará escala en Barranquilla.

¡Se va para EE.UU.! Alias Araña salió rumbo a la DEA y hará parada en Barranquilla

Alias Araña, identificado como Geovany Andrés Rojas, ya comenzó el camino que lo llevará a Estados Unidos. El señalado cabecilla de los Comandos de Frontera fue trasladado durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre hacia la base de CATAM, en Bogotá, como parte del operativo para concretar su extradición.

El procedimiento se inició después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara hacer efectiva su entrega a las autoridades estadounidenses el pasado 26 de agosto. Rojas es requerido por una corte del Distrito Sur de California por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

El traslado comenzó con su salida de la cárcel La Picota y su posterior desplazamiento bajo custodia de las autoridades. Desde CATAM continuará el recorrido hacia Estados Unidos en una aeronave de la DEA.

El vuelo contempla una parada en Barranquilla, donde está prevista una intervención del presidente De la Espriella antes de que el extraditado continúe su viaje.

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El caso de alias Araña tiene además un capítulo relacionado con los diálogos de paz del anterior Gobierno. Aunque había sido capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición y la Corte Suprema había emitido concepto favorable para su entrega, el procedimiento quedó suspendido debido a su participación como vocero en las conversaciones de paz.

En Colombia, el señalado cabecilla también enfrenta una investigación de la Fiscalía por su presunta responsabilidad en 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024. Según la investigación, habría ordenado 13 ataques armados en diferentes municipios del departamento. Entre las víctimas figuran líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó delitos relacionados con homicidio, concierto para delinquir y porte o tenencia de armas de fuego y municiones, entre otros. Rojas no aceptó los cargos y permanece bajo medida de aseguramiento.

Ahora, con el inicio de su extradición, alias Araña deberá responder ante la justicia estadounidense por los delitos por los que es requerido.

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