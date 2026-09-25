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    «Fugitive Friday»: La DEA busca al narco Ismael Zambada – Sicairos ¿lo ha visto?

    Viernes de Prófugos: si lo ha visto denúncielo

    Publicado por: SoloDuque

    ismael zambada portada
    La DEA lo busca ¿lo ha visto?
    «Fugitive Friday»: La DEA busca al narco Ismael Zambada – Sicairos ¿lo ha visto?

    Resumen: Estados Unidos reafirma la presión y la ofensiva judicial contra los eslabones clave de las redes transnacionales dedicadas a la distribución de drogas

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    Minuto30.com .- La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) renovó la alerta de búsqueda contra el prófugo Ismael Zambada-Sicairos, requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

    A través de sus canales oficiales y en el marco de sus estrategias de seguridad, la agencia federal entregó los siguientes detalles sobre el requerimiento judicial:

    La orden de búsqueda es liderada por la División de la DEA en San Diego (California). Zambada-Sicairos es buscado oficialmente por el cargo federal de conspiración para distribuir sustancias controladas en territorio estadounidense.

    El anuncio fue difundido bajo la iniciativa ‘#FugitiveFriday’ (Viernes de Prófugos), una estrategia digital impulsada por la agencia para mantener en el radar público a los delincuentes de alto perfil que evaden a la justicia.

    Llamado a la colaboración ciudadana: Las autoridades hicieron un llamado para que cualquier persona con información sobre el paradero del fugitivo se comunique con el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (US Marshals). Para facilitar este proceso, habilitaron un portal web especial administrado por el Departamento de Justicia donde se pueden enviar pistas de manera confidencial.

    Con esta notificación, el gobierno de los Estados Unidos reafirma la presión y la ofensiva judicial contra los eslabones clave de las redes transnacionales dedicadas a la distribución de drogas.

    ismael zambada1

    La DEA lo busca ¿lo ha visto?

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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