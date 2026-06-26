Resumen: Tras culminar exitosamente su proceso de recuperación médica y física en la clínica de animales de granja del Distrito, ambas especies emprendieron su recorrido desde Bogotá con destino a una finca adecuada para ellas, ubicada en una vereda aledaña a la ciudad de Medellín .

¡Rumbo a Medellín! Zeus y Princesa, la llama y la alpaca rescatadas en Bogotá, viajan a su nuevo hogar

Minuto30.com .- El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó una noticia que alegra a los defensores de los animales: Zeus y Princesa, una llama y una alpaca que habían sido rescatadas de las calles bogotanas, finalmente iniciaron su viaje hacia una nueva vida en libertad.

Tras culminar exitosamente su proceso de recuperación médica y física en la clínica de animales de granja del Distrito, ambas especies emprendieron su recorrido desde Bogotá con destino a una finca adecuada para ellas, ubicada en una vereda aledaña a la ciudad de Medellín.

El rescate: víctimas del turismo en las calles

La historia de Zeus y Princesa es el reflejo de una problemática que la capital busca erradicar. Los animales fueron aprehendidos por las autoridades debido a que eran sometidos a extenuantes jornadas de explotación económica y turística en plazas y espacios públicos de Bogotá, una situación que había deteriorado considerablemente su estado de salud.

Hoy, el panorama es completamente distinto. Para garantizar su bienestar durante el trayecto hacia Antioquia, el IDPYBA dispuso de un equipo médico veterinario que los acompañará minuto a minuto hasta su llegada.

¿Qué les espera en su nuevo hogar?

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Amplios espacios verdes adaptados a sus necesidades.

Alimentación balanceada y especializada.

Cuidados permanentes que garantizan un hábitat digno y acorde a las características biológicas de ambas especies.

Bogotá le dice adiós a la explotación animal

El rescate de Zeus y Princesa no es un hecho aislado, sino que hace parte del cumplimiento del Decreto 069 de 2026, emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta normativa ratifica el compromiso de la administración de Carlos Fernando Galán por consolidar un Distrito Capital libre de maltrato animal.

Transición económica y protección: La medida distrital prohíbe el uso de animales para actividades turísticas o comerciales en el espacio público que vulneren su bienestar, una meta que debe cumplirse en su totalidad en los próximos 12 meses. A la par, la Alcaldía avanza en programas para que las personas dedicadas a esta explotación transiten hacia nuevas prácticas económicas formales.