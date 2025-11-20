Alias Andrea cantó: reveló cómo movió armas, bombas y atentados para alias El Costeño

Resumen: Alias Andrea confesó su rol en el atentado contra Miguel Uribe y reveló otros planes terroristas coordinados por alias el Costeño, según la Fiscalía.

En un giro clave dentro de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía reveló las explosivas declaraciones de Katherine Andrea, conocida como alias Katherine o alias Andrea.

La mujer, actualmente privada de la libertad, confesó que fue contactada por Elder José Arteaga, alias El Costeño, para recoger un arma de fuego modificada y llevarla al lugar donde se perpetró el ataque que terminó con la vida de Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá.

Según la Fiscalía, en medio de su testimonio, alias Andrea habría dicho más de lo previsto, revelando detalles de otros hechos criminales y mencionando incluso un frustrado atentado terrorista contra Elkin José Henao, exintegrante de las Farc y objetivo del grupo conocido como la Segunda Marquetalia.

La mujer fue capturada en Florencia (Caquetá) cuando, según los investigadores, se preparaba para internarse en la selva con la promesa de recibir protección y entrenamiento de un grupo guerrillero.

En el marco del otro caso que salpicó a la investigada, la Fiscalía detalló que alias Andrea habría recibido una bomba tipo lapa con detonador, la cual debía entregar a un menor de edad encargado de instalarla en el vehículo de la víctima en Teusaquillo. Sin embargo, el procedimiento criminal se frustró cuando el joven detectó presencia policial en la zona y decidió no ejecutar el ataque.

El ente acusador indicó que, por estos hechos, alias Andrea fue imputada por el delito de terrorismo, aunque no aceptó los cargos.

Su situación jurídica se agrava debido a que ya enfrenta un proceso por el atentado que le costó la vida a Miguel Uribe Turbay, crimen que habría coordinado bajo órdenes de alias el Costeño, quien incluso la habría enviado al Caquetá para “protegerla” y ocultarla.

Alias Andrea permanecerá en centro carcelario mientras avanza este nuevo expediente que la involucra en la logística, transporte y coordinación de artefactos explosivos y armas destinados a operaciones terroristas en la capital del país.

