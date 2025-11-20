Luego de la preocupación por la lesión de Washington Aguerre, sobre el que el DIM no ha dicho que tan grave es, un nombre se tomó las redes sociales.

Ese nombre fue el de Iker Blanco. Él juvenil empezó a tomarse las redes sociales, en especial de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

Iker Blanco se hizo tendencia por una razón. Es el portero juvenil del DIM y los aficionados lo están pidiendo como el que debe actuar en reemplazo de Washington Aguerre, en caso de que su lesión se complique.

Ni por las curvas los hinchas quieren a Éder Chaux en el arco, pese a que el portero ha tenido buenas presentaciones, los aficionados lo rechazan.

¿Iker Blanco o Éder Chaux? Quién debe ser el reemplazo de Washington Aguerre en el DIM

Así que la tendencia es clara, una petición al Equipo del Pueblo para que Iker asuma como segundo guardameta.

Blanco tiene tan solo 19 años y la está sacando del estadio en las competencias juveniles con impresionantes atajadas e incluso siento un verdadero ataja penales.

Se trata de un joven con personalidad, agilidad, inteligencia de juego y seguro, listo apra defender los colores del equipo profesional.

Su 1.87 centímetros de estatura son ideales para responder debajo de los tres palos y, precisamente en instancias definitivas, es lo que el poderoso necesita.

Las apuestas están sobre la mesa, la petición es clara, será decisión de Alejandro Restrepo, sin embargo, parece poco probable que el juvenil pase a ser el titular del club.

