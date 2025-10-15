Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Gaula de la Policía, en coordinación con la DEA, capturó en La Ceja (Antioquia) a alias 'Adriancito', uno de los más buscados de Venezuela y cabecilla del Tren de Aragua, buscado por secuestro, extorsión y homicidio.

¡Cayó el más buscado del Tren de Aragua! Alias ‘Adriancito’, cabecilla de homicidios y extorsión

En una operación de alto impacto que involucró al Gaula Élite de la Policía Nacional, la DEA y el grupo Marshall, fue capturado en el municipio de La Ceja, Antioquia, Adrián José, alias ‘Adriancito’.

Este hombre es identificado como uno de los diez criminales más buscados en Venezuela y un cabecilla clave del Tren de Aragua.

Según el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía, ‘Adriancito’ era requerido mediante circular roja de Interpol por delitos graves como secuestro, homicidio, extorsión y hurto.

Desde el segundo semestre de 2023, el cabecilla se había refugiado en el oriente antioqueño, intentando pasar desapercibido como un comerciante de vehículos.

El coronel Correa destacó que alias ‘Adriancito’ ejercía control criminal en los municipios venezolanos de Cabimas y Maracaibo, en el estado de Zulia.

La detención se suma a una ofensiva sostenida contra esta megabanda transnacional en Antioquia, donde se ha reportado el reciente traslado de varios de sus integrantes para seguir delinquiendo.

Esta es la cuarta captura de integrantes de la organización en Antioquia en una semana. La ofensiva se da después de que otros miembros fueron detenidos en Sabaneta, un operativo en el que otro cabecilla, alias ‘Ender’, murió al intentar huir lanzándose de un sexto piso.

La presencia de esta peligrosa organización en territorio colombiano mantiene en alerta a las autoridades.

