¡Lo señalaron con el dedo! Hombre fue capturado tras apuñalar a otro por «guayaco»

Minuto30.com .- Un nuevo caso de homicidio por arma cortopunzante se registró este miércoles 15 de octubre de 2025 en el centro de Medellín. El hecho ocurrió a las 10:53 de la mañana en el sector de Guayaquil, en la Carrera 51 con Calle 54, zona céntrica de Medellín.
El incidente se originó en una riña en vía pública. Tras la disputa, la víctima resultó con graves lesiones de arma blanca. La patrulla policial acudió al lugar, auxilió al hombre y lo trasladó de inmediato a la Policlínica.
Lamentablemente, el lesionado ingresó a cirugía de alta complejidad, pero falleció horas después a causa de la gravedad de sus heridas.
Señalado
Gracias al señalamiento directo de la comunidad y al seguimiento coordinado con el sistema de videovigilancia 123, la patrulla logró dar con el paradero del agresor.
El ciudadano responsable de causar las lesiones, un hombre de aproximadamente 30 años, fue ubicado y capturado de inmediato por las autoridades.
