Así es la movida de Igualdad de Género que tiene a empresas camellando por las mujeres en Medellín

Medellín cierra el 2025 con un balance histórico en la lucha por cerrar las brechas sociales. La Alcaldía logró consolidar la Alianza para la Igualdad de Género, una ambiciosa estrategia que ya cuenta con el respaldo de más de 100 empresas y entidades que decidieron apostarle al talento femenino.

Esta unión no solo busca que las mujeres tengan más puestos de trabajo, sino que se transformen sectores que antes eran considerados solo para hombres, como la construcción y el transporte, garantizando entornos laborales seguros y libres de cualquier tipo de acoso.

La iniciativa ha logrado que más de 40 empresas privadas se pusieran la “diez” realizando autodiagnósticos para entender cómo están en temas de inclusión.

No se trata solo de contratar, sino de capacitar; por eso, se han impulsado procesos de formación digital y técnica para que las ciudadanas puedan competir en el mercado laboral actual.

Según Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de Medellín, este avance es una muestra de que cuando las mujeres progresan, toda la ciudad se ve beneficiada. La funcionaria destacó que ya son más de 100 los aliados que creen firmemente en este modelo de equidad.

Uno de los puntos más fuertes de este año fue el festival “Medellín para Todas”, un evento que sacudió la ciudad al ofrecer más de 6.200 vacantes de empleo y 500 becas para educación superior totalmente gratis.

En el ámbito de la seguridad, la estrategia de Igualdad de Género también llegó a las calles y universidades. Se crearon protocolos estrictos para prevenir violencias y se activó la Mesa de Transporte Público Colectivo Seguro.

Con el apoyo del Observatorio de Igualdad de Género, la ciudad ahora cuenta con datos reales para seguir combatiendo la discriminación.

Con estas acciones, Medellín se posiciona como un referente regional donde la autonomía económica de la mujer y el respeto por sus derechos son el motor del desarrollo distrital.

