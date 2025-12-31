Resumen: Se reporta el cierre total de la vía que comunica a La Ceja con La Unión, debido a un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 45 + 500

¡URGENTE! Cierre total en la vía La Ceja – La Unión por grave accidente de tránsito

Minuto30.com .- A escasas horas de las celebraciones de Año Nuevo, la movilidad en el Oriente antioqueño sufre una fuerte afectación. Se reporta el cierre total de la vía que comunica a La Ceja con La Unión, debido a un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 45 + 500.

El accidente involucra a una motocicleta y al parecer un camión, los cuales colisionaron violentamente dejando el paso completamente bloqueado para todo tipo de vehículos. La gravedad del impacto ha obligado a las autoridades a restringir el tránsito mientras se realizan las labores de atención a los lesionados y los actos urgentes correspondientes.

A esta hora, personal de tránsito, policía y organismos de socorro hacen presencia en el lugar para atender la emergencia. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de ambos vehículos, aunque la magnitud del cierre sugiere una situación de cuidado.

Recomendación para viajeros

Si usted tiene planeado desplazarse hacia La Unión, Sonsón o retornar hacia La Ceja en la tarde de este miércoles 31 de diciembre, tenga en cuenta:

Estado de la vía: Cierre Total.

Punto de referencia: PR 45 + 500.

Tiempo estimado: Aún no se tiene una hora probable de apertura, ya que se depende de las labores de criminalística y remoción de los vehículos.

se hace un llamado a la prudencia. En este último día del año, el afán por llegar a las reuniones familiares no puede estar por encima de la seguridad vial. Seguimos monitoreando la situación para informarles apenas se habilite el paso.