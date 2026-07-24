¡Gran impulso económico! Recursos internacionales llegarán a Medellín para financiar megaproyectos

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Resumen: Medellín acaba de recibir un respaldo económico sin precedentes que promete acelerar la ejecución de las megaobras más esperadas por sus habitantes.

Durante una cumbre institucional de alto nivel, el alcalde Federico Gutiérrez confirmó la firma de una nueva alianza estratégica con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para habilitar millonarias líneas de crédito y cooperación técnica.

La estrategia contempla un esquema integral de financiamiento que asciende a más de $550 millones de dólares, destinados principalmente a la movilidad, la infraestructura social y la modernización urbana del Distrito.

Dentro de los recursos proyectados se destaca un cupo crediticio preaprobado de hasta $250 millones de dólares para proyectos prioritarios del plan de desarrollo actual, así como una partida especial de $300 millones de dólares dirigida exclusivamente al plan de expansión del Metro de Medellín.

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En este último se contempla el inicio de obras del nuevo Metrocable de San Antonio de Prado, cuya etapa de construcción está programada para iniciar entre junio y julio del año entrante.

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Sumado a los créditos, el organismo multilateral garantizó recursos no reembolsables de cooperación técnica por un millón de dólares.

Este aporte dinamizará la agenda ambiental e internacional de la capital antioqueña, impulsando eventos como la Climate Week Medellín y proyectos de movilidad sostenible.

Tras una exhaustiva revisión fiscal realizada por los técnicos del organismo bancario, la propuesta formal de este mecanismo de financiamiento pasará a revisión del Directorio de la CAF en septiembre, consolidando así el respaldo internacional para iniciativas como la modernización del estadio Atanasio Girardot, la ampliación de jardines Buen Comienzo y la construcción de megacolegios.

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