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    • ¡Alianza contra el narcotráfico! Lo que le propuso Flávio Bolsonaro a De la Espriella en una videollamada

    A pocos días de la segunda vuelta en Brasil, Flávio Bolsonaro buscó al presidente De la Espriella con una propuesta concreta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Alianza contra el narcotráfico! Lo que le propuso Flávio Bolsonaro a De la Espriella en una videollamada
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Alianza contra el narcotráfico! Lo que le propuso Flávio Bolsonaro a De la Espriella en una videollamada

    Resumen: Flávio Bolsonaro propuso a Abelardo de la Espriella un frente en la frontera contra el crimen organizado, a días de la segunda vuelta en Brasil.

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    Una alianza en la frontera para enfrentar al crimen organizado fue la principal propuesta que Flávio Bolsonaro le hizo al presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, durante una videollamada.

    El aspirante a la presidencia de Brasil sugirió trabajar de manera conjunta en la captura y extradición de delincuentes a lo largo de la extensa franja fronteriza, de 1.600 kilómetros, que atraviesa la selva amazónica.

    La conversación entre estos dos referentes de la derecha latinoamericana se dio en la antesala de la segunda vuelta presidencial en Brasil, prevista para el 25 de octubre.

    Flávio Bolsonaro, de 45 años, llega a esa cita como favorito. En la primera vuelta, celebrada el domingo 4 de octubre, obtuvo el 47% de los votos y superó por dos puntos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó el 45%.

    Durante el diálogo, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro anunció que, si llega al poder, aplicará una política de tolerancia cero en Brasil. Para lograrlo, insistió en mantener una comunicación fluida con Colombia y compartir información táctica sobre las redes del narcotráfico.

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    De la Espriella, quien asumió la presidencia hace dos meses, respaldó por completo la propuesta. En medio de la charla, también reconoció que en Colombia se produce entre el 75% y el 80% de la cocaína del mundo.

    El resultado del 25 de octubre definirá si Flávio Bolsonaro llega a la presidencia y si la propuesta de cooperación con Colombia se concreta.

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