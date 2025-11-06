Cayó ‘El Negro’, responsable de múltiples secuestros extorsivos en Antioquia

Resumen: El GAULA de la Policía Antioquia desarticuló al GDCO “Los Alhamel”, capturando a su cabecilla alias “El Negro” y otros cinco integrantes señalados de secuestro extorsivo en el Oriente antioqueño.

En una operación articulada y de precisión, la Policía Nacional en Antioquia, a través del GAULA, logró la desarticulación total del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) conocido como ‘Los Alhamel’, una estructura señalada de ejecutar secuestros extorsivos y violentos hurtos a comerciantes y agricultores del Oriente antioqueño.

El operativo fue desarrollado en los municipios de Medellín, Bello y Caldas, donde se llevaron a cabo dos diligencias de allanamiento y registro, además de la materialización de seis órdenes de captura por el delito de secuestro extorsivo.

Según las investigaciones, la banda estaría detrás de múltiples secuestros selectivos, incluyendo uno ocurrido el 17 de octubre de 2024 en el municipio de La Unión, donde un agricultor fue retenido ilegalmente y su familia fue obligada a pagar $500 millones para garantizar su liberación.

Entre los detenidos, destaca la captura de alias ‘El Negro’, cabecilla de la estructura, quien tenía registro judicial por homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Además, cumplía una condena previa de 35 años por su participación en el secuestro y homicidio del empresario antioqueño de la marca de arepas El Carriel, un caso en el que también resultó herida la esposa del empresario.

Otro de los capturados es alias ‘Toreto’ o ‘Pecas’, con amplio prontuario por narcotráfico. La Policía también incautó durante la operación elementos que serán claves para robustecer el proceso judicial contra esta organización.

Con la caída de ‘Los Alhamel’, la Policía reafirma su compromiso por la seguridad y el orden en Antioquia, y envía un mensaje contundente contra las bandas dedicadas al secuestro y la extorsión en la región.

