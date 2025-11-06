El DIM, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de su talento juvenil al anunciar la extensión del contrato de Gerónimo Mancilla.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

El joven futbolista firmó este miércoles un nuevo vínculo que lo unirá al club hasta el año 2029.

Mancilla, nacido en el 2008 en Guachené, Cauca, llegó al DIM con 15 años para integrarse a los procesos formativos del equipo juvenil.

Su disciplina, talento y crecimiento constante lo han posicionado como una de las proyecciones más prometedoras de la cantera roja, dijo el club.

El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

La joven promesa no solo brilla en las filas del «Equipo del Pueblo», sino que también ha participado en procesos de Selección Colombia.

Vistiendo los colores de la ‘tricolor’, Mancilla ha logrado una experiencia que ha potenciado su desarrollo como futuro profesional.

Actualmente, Mancilla es una pieza clave en el equipo juvenil que ha llegado a la final de la Súper Copa Juvenil, donde el Medallo competirá por el título ante el Junior de Barranquilla.

Con esta extensión de contrato, el Deportivo Independiente Medellín subraya su apuesta por el desarrollo integral de sus jóvenes futbolistas, brindándoles las bases para construir una carrera profesional exitosa y vestir con orgullo la camiseta del Decano.

[✍] Gerónimo Mancilla renovó con El Poderoso hasta 2029https://t.co/ly2ZcirKvV — DIM (@DIM_Oficial) November 6, 2025

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín