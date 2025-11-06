Minuto30
    Gerónimo Mancilla, promesa del DIM y la Selección Colombia, extiende contrato hasta 2029, reafirmando la apuesta del club por su cantera. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de su talento juvenil al extender el contrato del prometedor futbolista Gerónimo Mancilla hasta el año 2029. Nacido en 2008 en Guachené, Cauca, Mancilla llegó al club a los 15 años y se ha destacado por su disciplina, talento y crecimiento, posicionándose como una de las grandes proyecciones de la cantera roja y participando también en procesos de Selección Colombia. Actualmente, es una pieza clave del equipo juvenil que disputará la final de la Súper Copa Juvenil, y con esta extensión, el DIM asegura a su promesa y subraya su apuesta por el desarrollo integral de sus jóvenes.

    El DIM, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de su talento juvenil al anunciar la extensión del contrato de Gerónimo Mancilla.

    El joven futbolista firmó este miércoles un nuevo vínculo que lo unirá al club hasta el año 2029.

    Mancilla, nacido en el 2008 en Guachené, Cauca, llegó al DIM con 15 años para integrarse a los procesos formativos del equipo juvenil.

    Su disciplina, talento y crecimiento constante lo han posicionado como una de las proyecciones más prometedoras de la cantera roja, dijo el club.

    El DIM asegura a su promesa Gerónimo Mancilla hasta 2029

    La joven promesa no solo brilla en las filas del «Equipo del Pueblo», sino que también ha participado en procesos de Selección Colombia.

    Vistiendo los colores de la ‘tricolor’, Mancilla ha logrado una experiencia que ha potenciado su desarrollo como futuro profesional.

    Actualmente, Mancilla es una pieza clave en el equipo juvenil que ha llegado a la final de la Súper Copa Juvenil, donde el Medallo competirá por el título ante el Junior de Barranquilla.

    Con esta extensión de contrato, el Deportivo Independiente Medellín subraya su apuesta por el desarrollo integral de sus jóvenes futbolistas, brindándoles las bases para construir una carrera profesional exitosa y vestir con orgullo la camiseta del Decano.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

