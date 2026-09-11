Federico Gutiérrez cerró su video con una contundente sentencia contra los implicados: «Bandidos es lo que son, deben ir a la cárcel»

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Resumen: Indignado por el nivel de detalle y la gravedad de las acusaciones documentadas por la Fiscalía, Federico Gutiérrez cerró su video con una contundente sentencia contra los implicados: «Bandidos es lo que son, deben ir a la cárcel»

Fico reacciona a la imputación de Miguel Quintero y pide «cárcel»

El alcalde de Medellín compartió un revelador fragmento de la audiencia de imputación, en el que el ente acusador detalla cómo se extraían los sobornos en efectivo a través de cheques a nombre de terceros.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó con vehemencia a los recientes hallazgos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Gutiérrez difundió el fragmento exacto en el que el ente acusador detalla el modus operandi del presunto desfalco con los recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

«…] para que se den cuenta de la estructura criminal que hemos desenmascarado», señaló el mandatario local al inicio de su intervención.

El modus operandi del saqueo

En el material audiovisual compartido por el alcalde, la fiscal del caso relata paso a paso cómo se orquestó la desviación de los dineros públicos durante el año 2020:

La «mordida» del 15 %: Miguel Quintero habría concertado con Misael Cadavid (exrepresentante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí) el pago de una cuota ilícita equivalente al 15 % del valor total de los contratos. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Los intermediarios: Este entramado se habría ejecutado a través de Álvaro Villada y Vanessa Álvarez, exfuncionarios del AMVA, con el fin de garantizar que la entidad adjudicara de manera irregular seis contratos a la institución bomberil.

El cobro en efectivo: Según la Fiscalía, una vez el AMVA realizaba los pagos oficiales a los bomberos, el porcentaje ilícito pactado se extraía inmediatamente en efectivo. Para no dejar rastro directo, utilizaban cheques girados por cifras cerradas —en su gran mayoría por 50 millones de pesos— a nombre de diferentes personas.

Indignado por el nivel de detalle y la gravedad de las acusaciones documentadas por la Fiscalía, Federico Gutiérrez cerró su video con una contundente sentencia contra los implicados: «Bandidos es lo que son, deben ir a la cárcel».