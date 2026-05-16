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    ¡Alex Saab llegó a la USA! Así fue el traslado del barranquillero en Miami

    El sorpresivo aterrizaje de Alex Saab en Miami estuvo precedido por la confirmación oficial desde Caracas. El Gobierno de Venezuela, justificó la radical decisión

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Alex Saab llegó a la USA! Así fue el traslado del barranquillero en Miami

    Resumen: Inmediatamente después de descender del avión en Miami, el barranquillero fue rodeado por un fuerte y estricto operativo de seguridad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El empresario barranquillero Álex Saab, señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro, ya se encuentra físicamente en territorio estadounidense. En un giro diplomático sin precedentes, la aeronave que lo transportaba aterrizó la noche de este sábado 16 de mayo directamente en la ciudad de Miami.

    Apenas tres años después de haber sido liberado por el gobierno de Joe Biden, Saab vuelve a la Florida, en lo que fuentes cercanas al caso han sentenciado que será «su nueva casa por el resto de su vida».

    Alex Saab llegó a Caracas luego de haber sido liberado en EE.UU.

    Así llegaba Alex Saab a Venezuela, en 2023; tres años después es Delcy Rodríguez la que se lo regresó a las autoridades americanas.

    El aterrizaje en Miami: Opa Locka y un fuerte dispositivo

    El foco de la noticia se concentró esta noche en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa Locka, en Miami. Sobre las 9:00 p.m. (hora de Colombia), la aeronave tocó pista, confirmando así el regreso del empresario ante la justicia estadounidense.

    La entrega física de Saab fue coordinada de manera directa por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Inmediatamente después de descender del avión en Miami, el barranquillero fue rodeado por un fuerte y estricto operativo de seguridad, siendo trasladado de urgencia hacia un centro de detención federal en la ciudad. Se espera que el Gobierno de los Estados Unidos anuncie oficialmente su captura y reclusión en las próximas horas.

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    Caracas confirmó la deportación

    El sorpresivo aterrizaje en Miami estuvo precedido por la confirmación oficial desde Caracas. El Gobierno de Venezuela, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), justificó la radical decisión de enviar a Saab de vuelta a Estados Unidos.

    Mediante un comunicado, la entidad aseguró que la deportación se ejecutó en cumplimiento de:

    La legislación migratoria venezolana vigente.

    Los procesos judiciales que el empresario aún mantiene abiertos y sin resolver en territorio estadounidense.

    Lea también:

    El antecedente: Un regreso inesperado tras el canje de 2023

    El impacto de su llegada a Miami es mayúsculo si se tiene en cuenta que Álex Saab había logrado salir de una prisión estadounidense a finales de 2023. En aquel momento, recuperó su libertad gracias a un complejo acuerdo diplomático entre Joe Biden y Nicolás Maduro.

    Estados Unidos había aceptado liberar a Saab a cambio de la excarcelación de 36 presos en Venezuela. De ese grupo, 12 eran ciudadanos estadounidenses, entre los que destacaban dos exmilitares norteamericanos:

    Luke Denman

    Airan Berry

    Hoy, ese histórico acuerdo toma un revés definitivo con Saab nuevamente tras las rejas en Miami, listo para enfrentar a la justicia que alguna vez dejó atrás.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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