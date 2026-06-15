Resumen: En Bogotá, una denuncia del Concejo alertó sobre presuntas fallas en la vigilancia de los centros de procedimientos estéticos, tras conocerse que entre 2024 y 2026 se habrían registrado 13 muertes, 174 lesionados y cientos de establecimientos sin habilitación. Según la información revelada, también se reportan quejas, investigaciones en curso y pocas sanciones en firme, lo que evidencia debilidades en el control sanitario. La concejal Rocío Dussán pidió reforzar los operativos, aumentar el personal de inspección y mejorar los mecanismos de verificación para los ciudadanos.

¡Alerta roja en Bogotá! Denuncian 13 muertes y más de 170 lesionados por procedimientos estéticos

Una denuncia presentada desde el Concejo de Bogotá encendió las alarmas sobre la vigilancia a los establecimientos que ofrecen procedimientos estéticos en la capital, luego de conocerse cifras que evidencian complicaciones graves e incluso fallecimientos asociados a estas prácticas entre 2024 y 2026.

La concejal Rocío Dussán Pérez advirtió que la situación refleja debilidades en el sistema de inspección y control sanitario, especialmente en un sector que ha tenido un crecimiento sostenido en la ciudad y que, según la información conocida, estaría operando en varios casos sin las condiciones exigidas por la normativa.

Cifras que preocupan en la capital

De acuerdo con los datos expuestos en la denuncia, en el periodo analizado se habrían registrado 13 personas fallecidas y 174 lesionadas por complicaciones asociadas a procedimientos estéticos irregulares en Bogotá. A esto se suma que, según la misma información, no todos los casos llegan a los servicios de urgencias o son reportados oficialmente, lo que podría aumentar las cifras reales.

Además, durante el mismo periodo habrían sido identificados 686 establecimientos que funcionaban sin habilitación sanitaria, junto con 494 quejas relacionadas con este tipo de servicios. Pese a ello, se reporta que existen 113 procesos administrativos en curso y solo tres sanciones en firme.

Debilidades en la inspección y control

Uno de los puntos más cuestionados por la cabildante es la capacidad operativa de las entidades encargadas de la vigilancia. Según la información citada, la ciudad contaría con 31 funcionarios para supervisar establecimientos que manejan aparatología estética, lo que ha sido señalado como insuficiente frente al volumen de lugares que operan en la capital.

La concejal también advirtió que algunos procedimientos se estarían realizando en espacios registrados bajo otras actividades económicas, lo que dificulta su control y detección por parte de las autoridades.

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Complicaciones médicas y alertas del sistema de salud

El documento mencionado en la denuncia relaciona diversas afectaciones a la salud derivadas de procedimientos estéticos irregulares, entre ellas 82 embolias, 77 hemorragias y 294 hospitalizaciones en el periodo analizado. También se mencionan casos de infecciones severas, necrosis, sepsis y otras complicaciones que han requerido atención médica especializada.

Llamado a medidas urgentes

Ante este panorama, la concejal Rocío Dussán Pérez pidió reforzar los controles y activar un plan de choque que permita mejorar la inspección de estos establecimientos.

En sus declaraciones señaló:

“Lo que revela este documento es inaceptable, Bogotá no puede seguir enterrando mujeres en nombre de la vanidad institucional, aquí no falló una sola entidad falló todo el sistema y mientras las autoridades se reparten responsabilidades en papel, las ciudadanas siguen entrando a lugares sin control, sin permiso y sin ninguna garantía de salir con vida, necesitamos acción antes de que haya otra Yulitxa”, concejal Rocío Dussán Pérez, Concejo de Bogotá

Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer los operativos, mejorar la articulación entre entidades y habilitar mecanismos que permitan a la ciudadanía verificar si un establecimiento cuenta con los permisos correspondientes antes de someterse a cualquier procedimiento.

La denuncia deja en evidencia la preocupación por el aumento de casos relacionados con procedimientos estéticos en Bogotá y la necesidad de revisar los mecanismos actuales de vigilancia para evitar nuevas afectaciones a la salud de los usuarios.