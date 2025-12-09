Resumen: Ciberdelincuentes están utilizando correos falsos que simulan ser de bancos para estafar a los ciudadanos y robar sus datos personales y financieros. La alerta señala que estos mensajes advierten falsamente sobre congelamiento de cuentas e incluyen archivos o enlaces que buscan capturar información sensible. Las autoridades recomiendan no abrir enlaces ni descargar adjuntos, y verificar siempre cualquier comunicación con los canales oficiales de la entidad bancaria.

¡Alerta por nueva modalidad de estafa! Ciberdelincuentes están robando datos con correos que parecen enviados por bancos

Las autoridades encendieron las alarmas ante una reciente modalidad de estafa digital que está circulando. Se trata de correos electrónicos falsos en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por entidades financieras con el objetivo de robar información personal y acceder a las cuentas bancarias de los ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá advirtió que estos mensajes, que parecen comunicaciones oficiales, aseguran que los fondos de la cuenta del usuario serán congelados. Para “evitar la sanción”, los delincuentes piden descargar un supuesto documento adjunto donde solicitan la cédula o el NIT con el fin de “aclarar la situación”. Sin embargo, el archivo contiene enlaces o formularios diseñados para capturar datos y cometer fraudes.

Las autoridades señalaron que este tipo de engaño pertenece a la modalidad conocida como phishing, una técnica usada para suplantar a empresas o entidades legítimas y así obtener claves, accesos o información sensible.

Esto le podría interesar: ¡Fin a la impunidad! JEP imputa a militares, exFarc y civiles por crímenes de guerra en Urabá y el Bajo Atrato

Aprovechan la temporada de diciembre

De acuerdo con la Secretaría, este tipo de estafas tiende a aumentar en diciembre, cuando se incrementan las compras, las transacciones bancarias y el movimiento digital de los ciudadanos. Los correos fraudulentos incluyen logos, tipografías y un lenguaje similar al de los bancos, lo que hace más difícil detectar la falsedad del mensaje.

Están circulando correos falsos como estos que suplantan a entidades bancarias. Pilas: en diciembre, ciberdelincuentes aprovechan para enviar estas estafas digitales. Si le llega, no abra enlaces, no descargue archivos ni entregue sus datos. Verifique siempre en canales… pic.twitter.com/7auY1i8Hzq — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) December 8, 2025

La recomendación principal es no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos cuando se tenga la mínima sospecha sobre la autenticidad del correo. Los bancos —recordó la entidad— nunca solicitan datos personales o financieros por correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces externos.

En caso de recibir un mensaje sospechoso, lo ideal es verificar directamente con los canales oficiales de la entidad bancaria y reportar el caso a las autoridades.