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Resumen: Las autoridades clausuraron temporalmente un centro estético en Usme tras detectar presuntos incumplimientos a la normatividad sanitaria. Durante el operativo fueron decomisados equipos, dispositivos y medicamentos utilizados en procedimientos de inyectología, mientras avanza la vigilancia para garantizar servicios seguros a la comunidad.

¡Alerta por la salud! Clausuran centro estético en Usme por presuntas irregularidades en procedimientos

Un operativo de inspección realizado en la localidad de Usme terminó con la clausura temporal total de un centro estético, luego de que las autoridades detectaran presuntos incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

La intervención fue adelantada por la Alcaldía Local de Usme, en coordinación con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y la Policía de Bogotá, como parte de las labores de inspección, vigilancia y control orientadas a proteger la salud de quienes acceden a este tipo de procedimientos.

Decomisaron equipos, dispositivos y medicamentos

Durante la visita, los funcionarios encontraron presuntas irregularidades relacionadas con la tenencia y el uso de equipos, dispositivos médicos y medicamentos destinados a procedimientos de inyectología.

Según la información oficial, estos elementos no acreditaban el cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios exigidos para su utilización, razón por la que fueron decomisados conforme a la normatividad vigente.

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La medida incluyó el cierre temporal del establecimiento

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Tras verificar las presuntas anomalías, las autoridades ordenaron la clausura temporal total del establecimiento como medida sanitaria de seguridad.

La decisión fue adoptada con fundamento en los artículos 101 y 103 de la Ley 9 de 1979. Además, fue aplicada la medida contemplada en el artículo 94, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016, relacionada con comportamientos que afectan la salud pública durante el desarrollo de actividades económicas.

Buscan prevenir riesgos para la salud de la comunidad

La Alcaldía Local de Usme explicó que estos operativos hacen parte de una estrategia permanente para verificar que los establecimientos dedicados a prestar servicios estéticos cumplan las condiciones exigidas por la legislación sanitaria.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para acudir únicamente a lugares que cuenten con las autorizaciones correspondientes y verificar que los procedimientos sean realizados por personal debidamente capacitado y autorizado, con el fin de reducir riesgos y proteger la salud de los usuarios.