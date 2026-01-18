Alerta por instalación de cilindro con símbolos de las Farc sobre la vía Yondó‑Barrancabermeja

Resumen: Un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y letras alusivas a las Farc fue hallado sobre la vía que conecta Yondó con Barrancabermeja, generando alarma en la zona. La Policía y el Ejército realizaron una inspección técnica, descartando la presencia de explosivos. El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, indicó a Blu Radio que podría tratarse de un mensaje de disidencias armadas. Las autoridades convocarán un consejo de seguridad para evaluar la situación y definir acciones preventivas.

Un cilindro pintado con los colores de la bandera de Colombia y con letras alusivas a las Farc fue encontrado este fin de semana en la vía que conecta Yondó con Barrancabermeja, en el Magdalena Medio antioqueño. El hallazgo generó alarma entre conductores y habitantes de la zona, por lo que las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

El artefacto fue ubicado frente a la Estación No. 2 de Ecopetrol, a pocos minutos del casco urbano de Yondó. La Policía y el Ejército acordonaron el lugar y realizaron una inspección técnica con personal especializado en explosivos, tras la cual se descartó la presencia de artefactos explosivos y se permitió la reapertura de la vía.

Aunque no se encontraron explosivos, las autoridades y líderes locales consideran que el hecho podría ser un mensaje de intimidación de grupos armados ilegales, en una región donde históricamente han operado el ELN y el Clan del Golfo. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo colocó el cilindro, y las investigaciones continúan en curso.

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza, indicó a Blu Radio que, aunque no había explosivos, el incidente podría estar relacionado con la intención de estos grupos de advertir sobre su presencia: “No sabemos si es un mensaje de las disidencias, pero se activaron todas las alertas y se hizo la inspección técnica; el cilindro no estaba cargado de nada, simplemente es como dando un mensaje”.

Ante la situación, las autoridades convocarán un consejo de seguridad para analizar la situación, evaluar riesgos y determinar acciones preventivas adicionales para la comunidad. La aparición de este tipo de objetos en vías públicas genera preocupación, tanto por el riesgo inmediato como por el posible impacto en la seguridad y el orden público en la región.