Resumen: Autoridades en Río de Janeiro reforzaron la seguridad en Copacabana tras el hallazgo de un artefacto en la zona donde se prepara el concierto de Shakira. El objeto fue retirado por el escuadrón antibombas y será analizado para determinar su origen. La policía abrió una investigación mientras se mantienen los controles y la vigilancia de cara al evento, que se espera reúna a una gran cantidad de asistentes.

¡Alerta máxima! Refuerzan seguridad en Río para el show de Shakira tras hallazgo de explosivo cerca del escenario

Las autoridades de Río de Janeiro activaron protocolos de seguridad luego del hallazgo de un artefacto en el paseo marítimo de Copacabana, en la zona donde se prepara el escenario para el concierto gratuito de la artista colombiana Shakira, programado para el 2 de mayo.

De acuerdo con información oficial, el objeto fue detectado en horas de la mañana, lo que generó la intervención inmediata del escuadrón antibombas. Unidades especializadas llegaron al lugar, aseguraron el perímetro y aplicaron los procedimientos correspondientes para retirar el elemento sin poner en riesgo a la ciudadanía.

La Policía Civil informó en un comunicado que el material fue asegurado y será sometido a análisis. En su pronunciamiento, la institución indicó: “Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis”.

Hallazgo de granada aturdidora en el montaje del escenario

Según reportes de medios locales, el objeto correspondería a una granada aturdidora, un dispositivo de carácter no letal que se utiliza para generar desorientación mediante sonido y luz intensa. Aunque no se trata de un explosivo de alto poder destructivo, su presencia en un punto concurrido encendió las alertas de las autoridades.

Policiais encontraram um artefato explosivo em frente ao Copacabana Palace. #BalançoGeralRJ 🎥 Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/X2mWCDSEth — Tino Junior (@tinojunior) April 13, 2026

Las imágenes divulgadas por la fuerza pública muestran el trabajo de los equipos especializados, que manipularon el objeto con indumentaria de protección mientras avanzaban las labores de verificación en la zona.

Investigación y blindaje para el mega concierto gratuito

Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen del artefacto y establecer si existe algún tipo de relación con amenazas dirigidas al evento o si se trata de un hecho aislado. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre responsables o hipótesis oficiales.

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El incidente ocurre en medio del montaje del escenario para el espectáculo musical en la playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad. La logística del evento ya se encontraba en marcha con varios días de anticipación, debido a la magnitud del concierto y la expectativa de asistencia masiva.

Este tipo de presentaciones en la zona suelen reunir a millones de personas, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los esquemas de control y vigilancia. En ediciones anteriores, conciertos de gran formato han registrado cifras superiores a los dos millones de asistentes, lo que ha convertido este espacio en un punto clave para eventos de alta concurrencia.

En ese contexto, las autoridades locales anunciaron que se mantendrán activos los operativos de vigilancia y control en la franja costera de Copacabana, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro del evento y la movilidad de los asistentes.

Asimismo, se prevé el fortalecimiento de las medidas logísticas y de prevención en los próximos días, teniendo en cuenta el flujo de público esperado y la importancia del concierto dentro de la agenda cultural de la ciudad.