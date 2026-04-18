Resumen: El festival también ha revelado su imponente nómina de artistas nacionales e internacionales que pondrán a gozar a los asistentes durante tres noches

Estos son los artistas del 59° Festival de la Leyenda Vallenata 2026: Homenaje al Binomio de Oro

Minuto30.com .- Valledupar ya tiene todo listo para vivir la fiesta más grande del acordeón. La capital del departamento del Cesar abrirá sus puertas del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 para celebrar la edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, el punto de encuentro por excelencia para los amantes de este género representativo de Colombia.

Un sentido homenaje histórico

Para este 2026, el festival rendirá un merecido tributo a verdaderas leyendas que marcaron la historia y la internacionalización del género: el acordeonero Israel Romero, el inolvidable Rafael Orozco y su emblemática agrupación, el Binomio de Oro de América.

Competencias y tradición

Como es tradición, el evento contará con sus esperados desfiles y concursos musicales. Acordeoneros de todas las categorías —infantiles, juveniles, femeninos, masculinos y profesionales— ya se preparan para subir a las tarimas y demostrar su destreza interpretando los cuatro aires fundamentales del vallenato: paseo, merengue, son y puya.

Cartelera de conciertos: La gran parranda

El festival también ha revelado su imponente nómina de artistas nacionales e internacionales que pondrán a gozar a los asistentes durante tres noches de conciertos ininterrumpidos:

Jueves, 30 de abril:

La parranda dará inicio por todo lo alto con el esperado reencuentro de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, acompañados por los grandes exponentes Iván Villazón y Peter Manjarrés. La cuota internacional de la noche estará a cargo del cantante urbano Danny Ocean.

Viernes, 1 de mayo:

La fiesta continúa con una segunda presentación estelar de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella. Además, la noche tendrá el toque romántico de Jean Carlos Centeno y todo el sabor salsero de la orquesta Guayacán.

Sábado, 2 de mayo:

El gran cierre de la velada será un espectáculo imperdible. Contará con la presentación de los homenajeados, el Binomio de Oro, junto a Churo Díaz y Elder Dayán. El broche de oro y la cuota urbana para clausurar el festival llegará por cuenta de la estrella mundial J Balvin.