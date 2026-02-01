¡SOS por Lucrecio! Un gatico noble que busca salir de un baño para recibir amor ¿lo adoptas?

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Lucrecio es descrito por quienes lo rescataron como “el gatico más tierno del mundo. Su personalidad es pura nobleza y ternura; sin embargo, hoy su realidad es triste: está confinado en un baño por falta de un espacio adecuado donde pueda caminar libremente y ser parte de una familia.

    Rompiendo mitos: Lucrecio y el SIDA Felino (VIF)

    Es vital aclarar la condición de Lucrecio para que el miedo no sea un obstáculo para su adopción o acogida:

    No se transmite a humanos: El SIDA felino (Virus de Inmunodeficiencia Felina) no es contagioso para las personas ni para los niños.

    Convivencia con perros: Puede vivir perfectamente con perros sin ningún riesgo de contagio para ellos.

    Vida de calidad: Con una buena alimentación y un ambiente libre de estrés (fuera de un baño), un gatico con VIF puede vivir muchos años con total normalidad.

    ¿Cómo puedes ayudar a Lucrecio?

    Buscamos un hogar de paso que sea seguro o un hogar para siempre donde Lucrecio pueda:

    Caminar libremente por la casa.

    Recibir el amor y la atención que su noble personalidad reclama.

    Estar protegido y tranquilo.

    Si tienes un espacio en tu casa y en tu corazón para este gatico que “enamora de una”, comunícate de inmediato:

    Contacto: 3243637310

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


