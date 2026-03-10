Resumen: Autoridades activaron alerta por lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá ante el inicio de la temporada invernal y posibles emergencias.

Arranca la temporada de lluvias en Medellín y activan protocolos de emergencia

Ante el inicio de la primera temporada de lluvias del año, las autoridades activaron la alerta por lluvias en Medellín y pusieron en marcha diferentes protocolos de respuesta para atender posibles emergencias en la ciudad y en el Valle de Aburrá.

La alerta por lluvias en Medellín fue anunciada por la Alcaldía, en coordinación con el Área Metropolitana y los organismos de gestión del riesgo, luego de los pronósticos del Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), que advierten precipitaciones de alta intensidad durante lo que resta de marzo y gran parte de abril.

Según las autoridades, en lo corrido de 2026 el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín y el Cuerpo Oficial de Bomberos han atendido cerca de 360 emergencias relacionadas con fenómenos asociados a las lluvias, entre ellas caída de árboles, deslizamientos de tierra e inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

El director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, explicó que el suelo de la región se encuentra altamente saturado, lo que aumenta el riesgo de avenidas torrenciales, deslizamientos y afectaciones en zonas cercanas a quebradas.

Durante los primeros meses del año también se han realizado más de 400 visitas técnicas para evaluar riesgos en distintos barrios de Medellín.

Como resultado de estas inspecciones, se han emitido alrededor de 200 recomendaciones de evacuación, de las cuales varias han sido definitivas y otras temporales mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Dentro de las acciones de prevención, la alcaldía ha adelantado trabajos de limpieza y mantenimiento en quebradas y canales de agua, logrando retirar más de 22.000 metros cúbicos de sedimentos y residuos sólidos.

Estas labores buscan evitar taponamientos que puedan generar inundaciones durante las lluvias intensas. Además, la alcaldía avanza en varias obras de mitigación del riesgo en sectores vulnerables, incluyendo intervenciones en quebradas y proyectos de contención para estabilizar terrenos y prevenir emergencias.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los canales oficiales, reportar cualquier situación de riesgo a la línea 123 y evitar arrojar basura en calles, sumideros o quebradas, ya que estos residuos pueden agravar las emergencias durante la temporada invernal.

