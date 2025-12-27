Resumen: El Invima lanzó una alerta por la comercialización de leche en polvo falsificada en Colombia. Autoridades piden suspender su consumo inmediato por riesgos para la salud.

¡Ojo con la leche! Alerta por producto falsificado que estaría circulando sin control en Colombia

Una grave alerta sanitaria fue emitida en Colombia por la circulación irregular de leche en polvo que no cumple con los estándares de calidad ni cuenta con respaldo sanitario vigente.

El llamado fue realizado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), tras detectar la comercialización de un producto que representaría un riesgo para la salud de los consumidores.

Según la autoridad sanitaria, se trata de una leche en polvo entera adicionada con vitaminas, identificada bajo la marca Proleche, en presentación de 380 gramos, cuyos lotes no corresponderían a procesos de fabricación autorizados.

Entre los registros cuestionados se encuentran referencias con fechas de vencimiento proyectadas para mediados de 2026, las cuales no coinciden con la información oficial del producto original.

La irregularidad fue detectada luego de una denuncia presentada por la empresa titular del registro sanitario, que alertó que no reconoce dichos productos como parte de su línea de producción. Posteriormente, el Invima adelantó acciones de inspección y análisis técnico que permitieron confirmar múltiples inconsistencias en el empaque y la codificación.

Entre las anomalías identificadas figuran diferencias en el diseño del envase, errores en la información del lote, cambios en la terminología utilizada para describir el contenido nutricional y el uso indebido de un registro sanitario que actualmente no se encuentra vigente. Estos hallazgos confirmaron que se trataría de leche falsificada puesta en circulación de manera ilegal.

La entidad advirtió que este tipo de productos no ofrece garantías de inocuidad, ya que se desconoce su composición real, las condiciones de elaboración y los procesos de almacenamiento y transporte. Por esta razón, podrían generar afectaciones a la salud, especialmente en niños y adultos mayores.

Ante el riesgo, el Invima pidió a la ciudadanía abstenerse de comprar estos productos y suspender su consumo en caso de haberlos adquirido.

