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Resumen: El Invima lanzó una alerta sanitaria por la Crema Amu, promocionada para eliminar lunares, verrugas y otras lesiones de la piel.

¡Pilas con esta crema! Invima alerta por producto que promete quitar lunares y verrugas

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la comercialización de la Crema Amu, un producto que es promocionado para eliminar lunares, verrugas, mezquinos y papilomas en relieve, pero que no cuenta con registro sanitario ni autorización para ser comercializado como medicamento.

Según la entidad, tras revisar su base de datos no encontró información que respalde una autorización para vender este producto con fines medicinales.

Además, en el etiquetado de la crema se le atribuyen propiedades para tratar diferentes lesiones de la piel, aunque no se especifican claramente sus componentes.

El Invima advirtió que la Crema Amu no ha sido sometida a los procesos necesarios para verificar aspectos como seguridad, calidad, autenticidad y trazabilidad. Tampoco cuenta con el soporte científico y regulatorio requerido para su comercialización como medicamento.

Por estas razones, la autoridad sanitaria considera que su comercialización es ilegal y clasifica el producto como fraudulento, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 677 de 1995.

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Ante la alerta, el Invima recomendó a los ciudadanos no comprar ni utilizar la Crema Amu, especialmente cuando sea ofrecida a través de internet, redes sociales o cadenas de WhatsApp.

La entidad recordó que antes de adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos o suplementos dietarios es necesario verificar que cuenten con un registro sanitario vigente.

Para quienes ya hayan utilizado la crema, la recomendación es suspender inmediatamente su uso y consultar con un profesional de la salud.

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