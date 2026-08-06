Resumen: Invima alertó por la comercialización de un chocolate que se vende por internet con supuestos beneficios para el estrés y la ansiedad.

¡Ojo con este chocolate! Invima lanzó alerta por producto que prometía reducir el estrés y la ansiedad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó por la comercialización fraudulenta del denominado chocolate funcional, vendido bajo las marcas Mellow y MellowXocolat, el cual no cuenta con autorización para su venta en Colombia.

De acuerdo con la entidad, el producto fue detectado tras una denuncia y fue catalogado como un alimento fraudulento, al incumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria vigente.

El Invima explicó que entre las irregularidades encontradas está la ausencia de registro sanitario, el uso de información engañosa en el etiquetado y la posible suplantación de fabricantes o importadores legítimos.

Además, el producto es promocionado en plataformas de comercio electrónico y redes sociales con supuestos beneficios para reducir el estrés, la ansiedad y la rigidez emocional. Incluso, en su publicidad se afirma que contiene psilocibina y que debe consumirse en microdosis para alcanzar bienestar y equilibrio emocional.

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La autoridad sanitaria recordó que la legislación colombiana prohíbe atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a alimentos y bebidas, por lo que este tipo de afirmaciones incumplen la normativa vigente.

El Invima también enfatizó que el uso de psilocibina no está permitido ni regulado para alimentos y bebidas en Colombia, por lo que su promoción en este tipo de productos podría dar lugar a sanciones contempladas en la legislación nacional.

La entidad recomendó a quienes hayan adquirido el chocolate funcional de las marcas Mellow y MellowXocolat suspender inmediatamente su consumo y reportar el caso a las autoridades competentes.

Asimismo, solicitó a las secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control para retirar el producto del mercado e invitó a los consumidores a verificar que los alimentos y bebidas cuenten con el respectivo registro sanitario antes de comprarlos.

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