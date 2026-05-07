Colombia refuerza vigilancia epidemiológica por hantavirus tras brote internacional en un crucero

Resumen: Un brote de hantavirus tiene en alerta a las autoridades sanitarias. Aunque Colombia no reporta casos, ya se activaron medidas de vigilancia.

Las autoridades sanitarias en Colombia activaron medidas de vigilancia epidemiológica frente al reciente brote internacional de hantavirus reportado por organismos de salud, luego de varios casos detectados en pasajeros de un crucero internacional y la confirmación de muertes asociadas a esta enfermedad respiratoria.

Aunque el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud aclararon que actualmente no existen casos confirmados de hantavirus en el país, indicaron que se mantiene el monitoreo preventivo ante la situación internacional y el seguimiento a posibles riesgos relacionados con la enfermedad.

Según la información entregada por la Organización Mundial de la Salud, el evento sanitario involucra varios casos sospechosos y confirmados registrados recientemente en viajeros de un crucero.

Parte de los pasajeros desembarcaron en distintos puntos internacionales y algunas personas fueron hospitalizadas en Europa mientras continúan las investigaciones epidemiológicas.

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El hantavirus corresponde a un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres infectados. El contagio suele producirse cuando las personas inhalan partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o heces de estos animales, especialmente en espacios cerrados o con acumulación de polvo.

Las autoridades colombianas señalaron que, aunque en el país no se han documentado casos clínicos recientes relacionados con esta enfermedad, investigaciones desarrolladas en años anteriores evidenciaron rastros de exposición al virus en algunas regiones, tanto en humanos como en especies silvestres.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud emitió varias recomendaciones preventivas para reducir riesgos de contagio. Entre ellas están mantener condiciones adecuadas de limpieza en viviendas y bodegas, evitar acumulación de basura o alimentos expuestos, sellar espacios por donde puedan ingresar roedores y utilizar elementos de protección durante labores de aseo en zonas cerradas.

La vigilancia epidemiológica continuará mientras organismos internacionales avanzan en el seguimiento del brote y en la identificación de posibles nuevos contagios relacionados con este evento sanitario.

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