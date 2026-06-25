¡Alerta en Valdivia! Ejército verifica cilindros sospechosos instalados en la Troncal de Occidente

Resumen: El Ejército Nacional, a través de expertos en explosivos del Grupo Marte, realizó la verificación de dos cilindros instalados en la Troncal de Occidente, en el sector La Paulina, en Valdivia, Antioquia. Tras la inspección, se aplicaron los protocolos establecidos para su desactivación controlada, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y restablecer la movilidad en la vía.

En el municipio de Valdivia, norte de Antioquia, tropas especializadas del Ejército Nacional adelantaron labores de verificación de dos cilindros instalados en un tramo de la Troncal de Occidente, a la altura del sector La Paulina.

El procedimiento fue ejecutado por expertos en manejo de explosivos del Grupo Marte, unidad adscrita al @COL_EJERCITO, quienes llegaron hasta el punto para evaluar la situación y determinar el procedimiento adecuado frente a los elementos hallados en la zona.

De acuerdo con la información oficial, los cilindros habrían sido ubicados por presuntos integrantes del GAOr 36, lo que motivó la activación de los protocolos de seguridad correspondientes para este tipo de escenarios.

Verificación y aplicación de protocolos

Una vez asegurada el área, los especialistas iniciaron el proceso de inspección técnica de los objetos con el objetivo de establecer sus características y proceder, si es necesario, a su desactivación controlada.

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Las labores se realizan bajo estrictas medidas de seguridad, siguiendo los procedimientos establecidos para minimizar cualquier riesgo tanto para la población como para las tropas que intervienen en la operación.

#AEstaHora| Soldados expertos en manejo de explosivos del Grupo Marte del @COL_EJERCITO, realizan la verificación de los dos cilindros instalados por presuntos miembros del GAOr 36 sobre la Troncal de Occidente, a la altura del sector de La Paulina del municipio de Valdivia,… pic.twitter.com/Tn9MuxyELW — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 25, 2026

Trabajo para restablecer la movilidad

De manera paralela, las unidades militares trabajan en el restablecimiento de la movilidad en este corredor vial, afectado por la presencia de estos elementos en la carretera.

El Ejército Nacional señaló que este tipo de operaciones buscan proteger a la población civil y evitar posibles afectaciones derivadas de la instalación de artefactos en zonas transitadas.