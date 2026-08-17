¡Alerta en Rionegro! Tres estadounidenses fueron inadmitidos por posible turismo sexual

Resumen: Tres ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, luego de que una alerta de Angel Watch activara verificaciones por posibles riesgos relacionados con turismo con fines de explotación sexual. Migración Colombia les negó el ingreso al país como medida administrativa y dispuso su retorno al lugar de procedencia.

Tres ciudadanos estadounidenses no pudieron ingresar a Colombia luego de que una alerta internacional fuera detectada durante los controles migratorios en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, Antioquia.

El procedimiento fue realizado por funcionarios de Migración Colombia, quienes verificaron la información disponible sobre los viajeros antes de autorizar su entrada al territorio nacional. De acuerdo con la autoridad migratoria, en los tres casos se identificaron elementos relacionados con posibles riesgos de turismo con fines de explotación sexual.

La información que permitió activar las verificaciones llegó a través de Angel Watch, un mecanismo de cooperación internacional que facilita el intercambio de datos sobre ciudadanos estadounidenses que pueden representar un riesgo por antecedentes o registros relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

La alerta fue detectada durante el control migratorio

Los tres viajeros llegaron al aeropuerto José María Córdova, donde fueron sometidos al procedimiento habitual de control de ingreso al país.

Durante este proceso, los funcionarios de Migración Colombia tuvieron acceso a la información proporcionada mediante los mecanismos de cooperación internacional. A partir de esos datos se realizaron las respectivas verificaciones y, posteriormente, se determinó que los viajeros no cumplían las condiciones para ser admitidos en Colombia.

La autoridad migratoria aplicó entonces la medida administrativa de inadmisión, con la cual se impidió formalmente el ingreso de los tres ciudadanos estadounidenses.

Esta decisión no significa que los viajeros hayan sido capturados ni que se haya iniciado una investigación penal en su contra en Colombia. La inadmisión corresponde a una medida de carácter migratorio que permite negar la entrada de un extranjero cuando las autoridades consideran que se presenta alguna de las circunstancias contempladas por la normativa.

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Una vez adoptada la medida, los ciudadanos debían permanecer bajo el procedimiento correspondiente para ser retornados al país de procedencia, sin que su ingreso al territorio colombiano quedara autorizado.

¿Qué papel tuvo Angel Watch?

Uno de los elementos centrales del procedimiento fue la información recibida mediante Angel Watch, sistema utilizado dentro de los mecanismos de cooperación entre autoridades de distintos países.

Esta herramienta permite compartir información relacionada con ciudadanos estadounidenses que pueden estar asociados a antecedentes o registros vinculados con delitos sexuales contra menores de edad. Los datos pueden ser utilizados por las autoridades migratorias como un elemento adicional durante los controles de ingreso.

Estrictos controles migratorios y una alerta #AngelWatch permitieron a Migración Colombia imponer medida de inadmisión a tres ciudadanos estadounidenses, que pretendían ingresar al país, por el @AeropuertoMDE, con fines de explotación sexual. pic.twitter.com/EE6rMUSxWt — Migración Colombia (@MigracionCol) August 17, 2026

En el caso registrado en Rionegro, esa información fue tenida en cuenta por los funcionarios de Migración Colombia al momento de realizar el procedimiento a los tres viajeros.

La alerta, sumada a las verificaciones efectuadas en el aeropuerto, permitió que la autoridad migratoria adoptara la decisión de impedir su entrada al país.

Una medida de prevención

El procedimiento se enmarca en las acciones de las autoridades colombianas para prevenir situaciones relacionadas con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

Los controles migratorios permiten identificar posibles situaciones de riesgo antes de que los viajeros ingresen formalmente al territorio nacional. En este caso, la información disponible llevó a aplicar la inadmisión a los tres ciudadanos estadounidenses.

Migración Colombia señaló que este tipo de actuaciones hacen parte de las medidas destinadas a fortalecer los controles en los puntos de entrada al país y evitar que Colombia sea utilizada como destino para actividades relacionadas con la explotación sexual.

El caso fue detectado específicamente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, uno de los principales puntos de ingreso de viajeros internacionales en Antioquia.

Por ahora, la información suministrada por Migración Colombia se refiere a la medida migratoria aplicada y a la alerta que permitió identificar a los viajeros. No se han informado públicamente otros detalles sobre sus identidades ni sobre eventuales actuaciones judiciales adicionales relacionadas con este procedimiento.