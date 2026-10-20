61 vendedores informales ya podrán trabajar legalmente en Parques del Río

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Resumen: 61 vendedores informales en Medellín recibieron permisos para trabajar durante dos años en Parques del Río, Plaza Mayor y Pies Descalzos.

Los vendedores informales en Medellín tendrán nuevas condiciones para desarrollar sus actividades económicas en sectores de alta circulación de la ciudad. La Alcaldía entregó autorizaciones a 61 trabajadores de Parques del Río, Plaza Mayor y Pies Descalzos para ocupar el espacio público durante los próximos dos años, bajo las condiciones establecidas por la alcaldía.

La medida busca organizar las ventas en estos lugares y ofrecer mayores garantías a quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

La entrega se realizó en el marco de la estrategia Brigada de Espacio Público (Brigada EP), con la que el Distrito adelanta acciones para regular el aprovechamiento de estos espacios y promover la convivencia entre comerciantes y ciudadanos.

Además de las resoluciones que autorizan el desarrollo de sus actividades económicas, los beneficiarios recibieron elementos de dotación, entre ellos gorras, camisetas y sombrillas. Estos implementos están destinados a mejorar sus condiciones de trabajo y brindar protección frente a las condiciones climáticas durante sus jornadas laborales.

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El secretario de Seguridad y Conviencia, Manuel Villa Mejía, explicó que las autorizaciones buscan reconocer el trabajo de los vendedores y ofrecerles mayor tranquilidad mediante reglas claras para ejercer sus actividades.

Según el funcionario, la estrategia pretende avanzar en la organización del espacio público sin desconocer a las personas que encuentran en las ventas informales su principal fuente de ingresos.

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La estrategia ya ha beneficiado a 197 vendedores

La entrega a los 61 trabajadores de Parques del Río, Plaza Mayor y Pies Descalzos se suma a otras acciones desarrolladas por la Brigada EP en diferentes sectores de Medellín. De acuerdo con la alcaldía, hasta ahora la estrategia ha beneficiado a 197 vendedores informales.

Dentro de ese grupo de vendedores informales se encuentran 112 vendedores de tinto del Parque Berrío y sus alrededores, quienes fueron vinculados a procesos de reubicación relacionados con las obras de renovación que se adelantan en el sector.

La Alcaldía señaló que continuará realizando jornadas de caracterización, autorización y acompañamiento para los vendedores informales en diferentes zonas de la ciudad.

Con estas intervenciones, la alcaldía busca establecer condiciones para el ejercicio de las actividades comerciales, fortalecer la presencia institucional y facilitar que los ciudadanos disfruten de espacios públicos organizados y adecuados para el encuentro.

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