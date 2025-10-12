Resumen: Un deslizamiento de tierra en el sector La Piñuela mantiene cerrada la vía que conecta Medellín con Bogotá. Equipos de emergencia trabajan para remover los escombros y garantizar la seguridad de los conductores, mientras se recomienda tomar rutas alternas hasta que se normalice el tránsito.

¡Alerta en la vía Medellín–Bogotá! Derrumbe bloquea el paso cerca de La Piñuela

La transitada vía que conecta Medellín con Bogotá se encuentra cerrada temporalmente debido a un deslizamiento de tierra ocurrido en las inmediaciones del sector La Piñuela, en territorio antioqueño. Las autoridades locales y equipos de emergencia se encuentran desplegados en el lugar, trabajando para despejar la vía y garantizar la seguridad de los conductores.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, pero se recomienda a los viajeros evitar transitar por esta ruta hasta que se normalice la situación.

Los conductores deben estar atentos a las actualizaciones de movilidad y considerar vías alternas mientras se atiende la emergencia. La situación genera afectación en el flujo de transporte de carga y pasajeros entre las dos principales ciudades del país.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir las indicaciones de seguridad y mantenerse informados a través de los canales oficiales hasta que la vía pueda ser reabierta de manera segura.