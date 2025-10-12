Triste final para el tigre fugitivo: Huyó de las fuertes lluvias y no esperaban encontrarlo asi

Hallan muerto al tigre de bengala que escapó de un zoológio de Puebla; huía de las fuertes lluvias. Fotos: Redes Sociales

Resumen: la Profepa había emitido una alerta preventiva, ya que todos los demás animales del parque estaban asegurados, menos el tigre

Minuto30.com .- La alerta máxima que se había activado en Xicotepec, Puebla, por la fuga de un Tigre de Bengala tuvo un trágico desenlace. La Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, confirmó que el felino fue hallado sin vida en la madrugada de este sábado, víctima de las mismas inundaciones que provocaron su escape el 10 de octubre.

El animal, de 130 kilogramos, había logrado escapar del Zoológico Parque Animalia debido a los daños causados por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla. Esto desató un operativo urgente y una alerta a la población para evitar cualquier acercamiento.

Murió Atrapado por el Desastre Natural

Según el reporte oficial de la Profepa, el personal del zoológico encontró al tigre sepultado entre los escombros que dejó la corriente de agua. La administración del parque indicó que el ejemplar quedó atrapado debajo de raíces y troncos de árboles arrastrados por la fuerza del agua.

Antes de la noticia, la Profepa había emitido una alerta preventiva, ya que todos los demás animales del parque estaban asegurados, pero el tigre permanecía libre.

La Procuraduría ha informado que, tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan, su personal procederá a confirmar la identidad del cadáver con los registros oficiales y determinar la causa oficial de la muerte. Mientras tanto, mantienen coordinación con las autoridades locales para verificar el estado de los demás ejemplares del zoológico.

