Resumen: En Puerto Gaitán, Meta, una pareja fue capturada por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija de 33 días, ocurrida en 2016. Según la Fiscalía, la bebé habría sido maltratada y asesinada por sus padres por haber nacido mujer. Los implicados enfrentan cargos de feminicidio agravado y permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones.

A la cárcel pareja señalada de asesinar a golpes a su hija recién nacida “por haber nacido mujer”

Autoridades en Colombia capturaron a una pareja en Puerto Gaitán, Meta, señalada de estar relacionada con la muerte de su hija recién nacida en 2016. La víctima tenía apenas 33 días de nacida, y según la Fiscalía General de la Nación, la presunta causa del crimen habría sido el hecho de que la niña era mujer.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2016. Durante ese tiempo, la bebé habría sido sometida a maltrato físico reiterado por parte de sus padres. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en una habitación de un hospedaje en la vereda Cristalina de Puerto Gaitán, el 27 de julio de ese mismo año.

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a los dos adultos el delito de feminicidio agravado, aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos. Ante ello, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

Capturas y colaboración interinstitucional

Las órdenes de captura fueron ejecutadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en distintos puntos de Bolívar, Valle del Cauca y Puerto Gaitán. La coordinación de estas instituciones permitió ubicar a los implicados y garantizar que fueran puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía destacó que estas acciones son resultado de la revisión detallada de casos históricos de violencia infantil y del seguimiento a denuncias presentadas en su momento, lo que permitió reactivar el proceso judicial después de varios años desde que ocurrió el hecho.

Cómo actuar ante maltrato infantil y violencia familiar

Las autoridades insisten en que cualquier situación de maltrato infantil o violencia intrafamiliar debe ser denunciada oportunamente ante la Policía Nacional o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Las denuncias pueden ser confidenciales o anónimas y permiten que las autoridades tomen medidas inmediatas, como órdenes de alejamiento del agresor, intervenciones urgentes y acompañamiento profesional a las víctimas. En casos de violencia contra la mujer, también está disponible la Línea 155, que ofrece orientación y acceso a servicios de protección.

La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir la violencia y garantizar que las investigaciones se lleven a cabo correctamente, protegiendo a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.