Resumen: Un potente sismo de magnitud 7,7 se registró en el este de Indonesia, cerca de la isla de Flores, y fue seguido por réplicas de hasta 5,9. La poca profundidad del movimiento llevó a las autoridades a mantener vigilancia en la zona y emitir una alerta ante la posibilidad de tsunami. Mientras avanzan las evaluaciones, organismos de emergencia monitorean las condiciones en las áreas cercanas al epicentro y posibles afectaciones.

¡Alerta en Indonesia! Potente sismo de 7,7 sacude la región y activa advertencia por tsunami

Un sismo de magnitud 7,7 se registró este viernes 14 de agosto en el este de Indonesia, en una zona cercana a la isla de Flores. El movimiento ocurrió a poca profundidad y fue seguido por varios temblores de menor magnitud, mientras las autoridades mantenían la vigilancia ante la posibilidad de que se produjeran olas de tsunami.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento tuvo lugar a las 05:58 del sábado, hora local, equivalente a las 21:58 GMT del viernes. El foco se ubicó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La ubicación y la poca profundidad del movimiento llevaron a las autoridades indonesias a activar medidas de vigilancia en las zonas potencialmente expuestas. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana ante la posibilidad de tsunami.

El movimiento fue seguido por réplicas

Después del temblor principal se registraron varios movimientos en la misma región. Entre ellos estuvieron dos réplicas de magnitud 5,6 y 5,9, de acuerdo con la información inicial difundida tras el evento.

La actividad sísmica posterior mantuvo la atención sobre la zona, debido a que los movimientos secundarios pueden continuar después de un terremoto de esta magnitud. Las autoridades permanecían pendientes de la evolución del fenómeno y de posibles nuevos reportes desde las áreas cercanas al epicentro.

#Atención #Mundo 🔴Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 se registró en la tarde de este 14 de agosto (Colombia), amanecer del 15 de agosto en Ende, Indonesia. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 68 kilómetros de esa región, en la isla de Flores, y se produjo a una… pic.twitter.com/cYutNU0xA9 — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) August 14, 2026

En las primeras informaciones disponibles, el alcance de las afectaciones todavía estaba siendo evaluado. La agencia Associated Press (AP) reportó daños en edificaciones y viviendas, así como afectaciones en la sala de espera de la terminal del puerto de Pelni, en Maumere. La misma información señaló que, en ese momento, no se habían confirmado víctimas.

Esto le podría interesar: ¡Espectáculo en el cielo! Hermosas imágenes del eclipse total de sol que oscureció a España

Alerta por posible tsunami

La principal preocupación después del terremoto estuvo relacionada con la posibilidad de que el movimiento generara alteraciones en el nivel del mar.

🔴 #SIGEREDINFORMA #URGENTE

Un fuerte #Terremoto se registró en indonesia con una magnitud preliminar de 7.7, según informes internacionales señalan que habría alerta de #Tsunami⚠️. Registros de usuarios muestran la magnitud del daño que habría originado este fuerte terremoto.… pic.twitter.com/WT6H3eGM7L — SIGERED (@sigeredchile) August 14, 2026

La BMKG emitió advertencias para sectores de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Sulawesi Meridional y Sulawesi Sudoriental, e instó a la población de las zonas costeras a mantenerse alejada del litoral y desplazarse hacia lugares elevados ante el posible riesgo.

La situación permanecía bajo seguimiento mientras los organismos encargados del monitoreo evaluaban la evolución del evento y sus posibles efectos en las áreas cercanas.

Una región con elevada actividad sísmica

El terremoto ocurrió en una parte de Indonesia caracterizada por una intensa actividad tectónica. El país se encuentra dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona en la que existe una elevada actividad sísmica y volcánica.

La región de Flores y otras áreas de Indonesia han registrado terremotos de consideración en el pasado. Precisamente, la actividad tectónica de esta zona hace que los organismos de monitoreo mantengan una vigilancia permanente sobre los movimientos registrados.

El evento de este viernes se suma a otros episodios sísmicos ocurridos durante 2026. A mediados de junio, un terremoto de magnitud 6,7 registrado en Indonesia dejó personas fallecidas, heridas y viviendas afectadas, según un reporte del Centro Común de Investigación de la Unión Europea.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para establecer el impacto del movimiento registrado cerca de Flores y determinar la evolución de la actividad sísmica posterior.