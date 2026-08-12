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    ¡Espectáculo en el cielo! Hermosas imágenes del eclipse total de sol que oscureció a España

    Al mediodía, cuando el sol debía estar en su punto más alto e iluminado, la Luna se interpuso perfectamente entre nuestro planeta y el astro rey

    Publicado por: SoloDuque

    eclipse spain portada
    Fotos: Sarita Santa / Héctor Ely Arroyave
    ¡Espectáculo en el cielo! Hermosas imágenes del eclipse total de sol que oscureció a España

    Resumen: Al mediodía, cuando el sol debía estar en su punto más alto e iluminado, la Luna se interpuso perfectamente entre nuestro planeta y el astro rey

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    Minuto30.com .- El mundo entero tenía sus ojos puestos en el cielo este miércoles, pero fue el continente europeo, y muy especialmente España, el afortunado protagonista de uno de los eventos astronómicos más hermosos e imponentes del año: el eclipse total de sol.

    Justo al mediodía, cuando el sol debía estar en su punto más alto e iluminado, la Luna se interpuso perfectamente entre nuestro planeta y el astro rey, regalando un espectáculo visual que dejó sin aliento a millones de espectadores.

    eclipse 12 de agosto

    Oscuridad total cuando el Eclipse llegó al clímax. Captura de video NASA

    Un mediodía en la oscuridad

    Las redes sociales y las agencias internacionales de fotografía se inundaron rápidamente con hermosas estampas logradas desde España. El fenómeno astronómico transformó el día en noche durante un par de minutos, provocando el asombro de locales y turistas que se prepararon con antelación para el evento.

    De acuerdo con los reportes, algunas de las mejores panorámicas y postales se lograron captar en regiones clave como:

    Galicia: Donde los paisajes verdes y las zonas costeras crearon un contraste mágico con el «anillo de diamantes» del eclipse.

    Barcelona: La arquitectura icónica de la ciudad sirvió como un marco perfecto para fotografiar la corona solar en su máximo esplendor.

    Otras regiones del norte y centro de la península: Donde el clima despejado permitió una observación impecable del oscurecimiento total.

    Postales para la historia

    Este eclipse del 12 de agosto era uno de los más esperados por la comunidad científica y los aficionados a la astronomía, ya que su franja de totalidad atravesó zonas densamente pobladas de Europa, facilitando su registro fotográfico de alta calidad.

    Las imágenes capturadas hoy desde territorio español quedarán para la historia, demostrando una vez más la grandeza y la perfección de los movimientos de nuestro sistema solar, y regalando a la humanidad una pausa de asombro en medio de la cotidianidad.

    eclipse 12 de agosto

    Eclipse visto desde Barcelona. Foto: Héctor Ely Arroyave / Cortesía

    eclipse 12 de agosto

    Eclipse visto desde Galicia. Foto: Sarita Santa / Cortesía

    eclipse 12 de agosto

    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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