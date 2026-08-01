Resumen: El volcán Puracé, en Cauca, pasó a alerta naranja luego de que el SGC detectara un incremento en la actividad sísmica y en las emisiones de gases y ceniza. La entidad recomendó no acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga y mantiene monitoreo permanente para evaluar su evolución.

¡Alerta en el Cauca! Volcán Puracé cambia a naranja por aumento de su actividad

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca y perteneciente a la cadena volcánica Los Coconucos, pasó de alerta amarilla a naranja luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) identificara una evolución significativa en varios de los parámetros que utiliza para vigilar su comportamiento.

La modificación fue comunicada este sábado 1 de agosto de 2026 mediante un boletín extraordinario, después del seguimiento realizado durante los últimos días. Según la entidad, desde el pasado 20 de julio se viene observando un incremento progresivo de diferentes indicadores asociados con la actividad del sistema volcánico.

La alerta naranja corresponde, de acuerdo con el SGC, a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros monitoreados. Este nivel implica que la posibilidad de una erupción es mayor que en un periodo de actividad más estable, aunque no significa que una erupción vaya a ocurrir necesariamente.

Aumentó la actividad sísmica bajo el cráter

Uno de los aspectos que llevó al cambio de alerta está relacionado con el comportamiento sísmico registrado en el interior del volcán.

El SGC reportó un incremento en la energía asociada al tremor continuo y a señales relacionadas con procesos de emisión de ceniza. Los movimientos sísmicos identificados se encuentran concentrados a menos de un kilómetro de profundidad bajo el cráter del Puracé.

¿Qué hemos monitoreado? Desde el pasado 20 de julio se ha registrado un aumento continuo en la actividad del volcán, con incrementos en la energía sísmica, las emisiones de gases y ceniza, la temperatura de las emisiones y la persistencia de la deformación del terreno. pic.twitter.com/2rOpnee8s1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 1, 2026

A estos cambios se suman modificaciones observadas en las emisiones del volcán. Las columnas de gases y ceniza han alcanzado alturas de hasta 3.400 metros por encima de la cima del cráter, con temperaturas estimadas cercanas a los 140 grados Celsius.

El monitoreo también detectó un incremento en la liberación de dióxido de azufre (SO₂), con valores estimados de hasta 4.200 toneladas por día. De igual manera, las mediciones realizadas en el suelo registraron concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) de hasta 688 partes por millón.

Otro de los parámetros que continúa bajo observación es la deformación del terreno en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

De acuerdo con el SGC, el conjunto de modificaciones observadas alcanza valores que se encuentran entre los máximos registrados en la base de datos instrumental del volcán, razón por la cual se determinó elevar el nivel de alerta.

El SGC pide no acercarse a los cráteres

Ante el comportamiento registrado, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la población evitar el ingreso a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

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La advertencia está relacionada con la posibilidad de que se produzcan de manera repentina emisiones de gases y ceniza, fenómenos que pueden representar un riesgo para quienes se encuentren en las áreas cercanas.

El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, Jaime Raigosa, también pidió a las comunidades consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y contrastar los contenidos que circulen por redes sociales.

“Desde el Servicio Geológico Colombiano, a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, continuaremos monitoreando 24 horas y 7 días a la semana el comportamiento del volcán y comunicaremos oportunamente cualquier cambio en su actividad”, expresó Raigosa.

La alerta naranja no significa una erupción inminente

El cambio de nivel tampoco significa que el volcán vaya a entrar necesariamente en erupción. El SGC explicó que durante la permanencia de la alerta naranja pueden producirse variaciones en la actividad y que algunos indicadores incluso podrían disminuir temporalmente.

“Mientras se mantiene el estado de alerta naranja, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán; es decir, que en algunos momentos pueda disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”, señaló la entidad.

Para reducir nuevamente el nivel de alerta será necesario contar con un periodo suficiente de observación que permita analizar el comportamiento de los distintos parámetros y determinar si existe una tendencia confiable hacia una mayor estabilidad.

🚨 El @sgcol informa a la opinión pública que, a partir de hoy, 1 de agosto de 2026, el volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos cambia su estado de alerta de Amarilla 🟨 a Naranja 🔶, tras registrarse cambios importantes en los parámetros monitoreados. 🗣️ Nathalia… pic.twitter.com/SihBKkUhOX — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 1, 2026

Por ahora, el SGC mantiene el monitoreo permanente del Puracé y recomienda a las comunidades cercanas mantenerse atentas a sus reportes, así como a las indicaciones emitidas por las autoridades encargadas de la gestión del riesgo.