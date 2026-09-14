Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Accidente entre dos vehículos de carga mantiene cerrada la vía Barbosa-Cisneros. Un peatón resultó herido en el sector La Frisolera.

¡Pilas en la vía! Accidente con dos camiones dejó herido en la vía Barbosa – Cisneros

Un accidente de tránsito mantiene cerrada totalmente la vía Barbosa – Cisneros, en el Norte de Antioquia, luego de un siniestro registrado durante la mañana de este lunes 14 de septiembre.

El hecho ocurrió en el kilómetro 18+989 de la ruta 6205B, en el sector conocido como La Frisolera. En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos de carga que se movilizaban por este corredor vial.

Uno de ellos era un camión que cubría la ruta Medellín – Anorí. Según el reporte preliminar, el conductor salió ileso del accidente.

El segundo vehículo involucrado, transitaba entre Medellín y Cisneros. Su conductor tampoco presentó lesiones.

Sin embargo, el siniestro dejó una persona herida. Se trata de un peatón, quien, de acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, sufrió una fractura en la clavícula.

Las primeras hipótesis sobre lo ocurrido señalan que el camión tanque habría impactado al otro vehículo debido, aparentemente, a que no habría conservado la distancia de seguridad.

Mientras las autoridades y organismos de atención trabajan en la zona, la carretera permanece con cierre total, lo que afecta la movilidad entre Barbosa y Cisneros.

Lea también: Corte Suprema abre indagación preliminar contra Iván Cepeda por presuntas irregularidades financieras en consulta del Pacto Histórico

Personal de la concesión vial Vinus se encuentra en el lugar realizando labores para controlar un derrame de sustancias provocado tras el accidente. También hace presencia personal del Gutat 8 de Santo Domingo, que apoya la atención de la emergencia y las labores necesarias para restablecer el tránsito.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en la vía y tener en cuenta el cierre mientras avanzan las labores de atención, limpieza y recuperación de la movilidad.

Más noticias de Antioquia