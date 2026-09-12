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Resumen: Seis militares resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde drones en zona rural de Caldono, Cauca. Los uniformados fueron evacuados en helicóptero hacia Cali, mientras las autoridades investigan la posible participación del frente Dagoberto Ramos, señalado como una estructura de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

¡Alerta en Cauca! Seis militares resultaron heridos en medio de un ataque con drones en Cauca

Seis integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos luego de un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones, mientras adelantaban labores operacionales en la vereda El Socorro, zona rural de Caldono, Cauca.

El hecho ocurrió hacia las 10:40 de la noche del viernes 11 de septiembre, en un sector ubicado aproximadamente a una hora del casco urbano del municipio. Según la información preliminar, los explosivos habrían sido lanzados mediante drones Mavic 4 Pro contra los uniformados.

Los militares afectados fueron el cabo segundo Cristian Camilo Hoyos Paipa y los soldados profesionales Andrés Felipe Caicedo Angulo, Juan Camilo Gutiérrez Buelvas, Édgar Daniel Báez Rodríguez, José Miguel Izquierdo Castro y Germán David Jaraba Cárdenas.

Militares fueron evacuados hacia Cali

Tras la explosión, se activó un operativo para retirar a los heridos de la zona. Los seis militares fueron evacuados en helicóptero hacia Cali, donde, de acuerdo con la información preliminar, fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili para recibir atención médica.

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Por ahora, está pendiente un pronunciamiento oficial del Ejército Nacional que permita conocer el estado de salud de los uniformados y entregar detalles sobre lo ocurrido.

Investigan posible responsabilidad del frente Dagoberto Ramos

Las primeras hipótesis de las autoridades señalan al frente Dagoberto Ramos, estructura de las disidencias de las Farc con presencia en la zona, como posible responsable del ataque. Este grupo hace parte de las estructuras señaladas como bajo el mando de alias Iván Mordisco.

La responsabilidad aún es materia de investigación. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes participaron en la acción.

El uso de drones para transportar artefactos explosivos se suma a las modalidades empleadas por grupos armados ilegales para realizar ataques a distancia contra integrantes de la Fuerza Pública en zonas rurales del Cauca.

El Ejército deberá entregar información oficial sobre el caso y el avance de las investigaciones.