Resumen: El nuevo director de la entidad advirtió una lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Además, anunció estrictas medidas para la importación de precursores químicos y maquinaria.

«Se acabó la vagabundería»: De La Espriella reporta golpe de $30 mil millones al contrabando

Minuto30.com .- Con un tono vehemente y prometiendo resultados «caiga quien caiga», Abelardo De La Espriella entregó su primer gran balance tras asumir las riendas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A través de sus canales oficiales, el funcionario delineó las nuevas directrices de la entidad, las cuales incluyen cambios en la cúpula, alianzas internacionales y restricciones aduaneras sin precedentes.

De La Espriella calificó la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal como los «cuatro cánceres terribles» de Colombia, y aseguró que bajo su administración se combatirán de frente.

El primer gran golpe de su administración

Como carta de presentación tras menos de un mes en el cargo, el director reportó lo que calificó como el golpe más contundente del año contra las economías ilícitas: la incautación de 30 mil millones de pesos en contrabando, en un operativo que también incluyó el decomiso de drones utilizados por estructuras mafiosas.

Nuevas restricciones de ingreso al país

Para frenar el suministro logístico de las organizaciones criminales y detener la depredación de los ecosistemas, especialmente por cuenta de la minería ilegal, la DIAN implementará de manera inmediata una drástica medida aduanera.

Se restringirá el ingreso al país de precursores químicos, partes de drones y maquinaria amarilla. A partir de la fecha, estos elementos estratégicos solo podrán ser nacionalizados a través de los puertos y aduanas de Cartagena y Bogotá, lo que permitirá un control y rastreo mucho más riguroso.

Cambios en el liderazgo y apoyo internacional

En cuanto a la reestructuración interna para hacer frente a estos delitos, De La Espriella anunció dos movimientos clave en materia de seguridad fronteriza y fiscal:

Mujeres al mando de la POLFA: Por primera vez en la historia, la dirigencia de la Policía Fiscal y Aduanera estará conformada íntegramente por mujeres. «Donde hay mujeres hay patriotismo y honestidad», destacó el funcionario.

Militarización de aduanas y bloque internacional: Las seccionales de la DIAN en puertos y fronteras pasarán a ser lideradas por oficiales de la Fuerza Pública. Además, estas direcciones trabajarán en articulación directa con agencias de seguridad de los Estados Unidos, como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que los grandes contrabandistas enfrenten procesos de judicialización a nivel internacional.