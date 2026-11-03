Resumen: La Personería de Cali alertó que entre enero y octubre de 2026 han sido reportadas 114 mujeres como desaparecidas en la ciudad. Según Medicina Legal, 40 siguen sin aparecer, 62 aparecieron con vida y 12 fueron halladas sin vida. Entre los casos están Stephany Grimaldo, dos menores de Siloé y una joven que llegó de Bogotá por una oferta de trabajo. El personero Gerardo Mendoza pidió a las autoridades fortalecer la búsqueda.

Alerta en Cali: 114 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en 2026 y 40 siguen sin aparecer

Foto: EFE

La Personería de Cali prendió las alarmas por la creciente desaparición de mujeres en la capital del Valle. Entre enero y octubre de 2026, 114 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en la ciudad, según las cifras entregadas por el personero distrital, Gerardo Mendoza, quien le hizo un llamado urgente a la Fiscalía, a la Policía y a las demás autoridades para fortalecer los mecanismos de búsqueda y acelerar las investigaciones.

El panorama es todavía más preocupante cuando se mira el detalle. De acuerdo con el cuadro de distribución de registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las 114 mujeres registradas, 40 continúan clasificadas como desaparecidas, 62 aparecieron con vida y 12 fueron encontradas sin vida. Es decir, el 10,5 % de los registros femeninos corresponde a mujeres que aparecieron muertas, una cifra que duele y que vuelve a poner sobre la mesa la violencia que enfrentan las mujeres en Cali.

Uno de los casos más recientes es el de Stephany Grimaldo, vista por última vez el pasado 1 de noviembre en el conjunto residencial Mirador de Alameda, en el barrio Valle del Lili, al sur de Cali. Su desaparición se suma a varias alertas rosa activadas en distintos sectores de la ciudad por la búsqueda de mujeres y menores de edad.

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También sigue la búsqueda de Merlyz Meridith Medina, de 32 años, desaparecida desde finales de septiembre en inmediaciones de la Terminal de Transportes de Cali. Su familia lleva semanas sin conocer su paradero y pide cualquier información que permita dar con ella.

Entre los reportes que más angustia generan está el de dos menores de edad: Dulce María Fernández, de 12 años, y su prima Jaime Vanesa Fernández, de 13, quienes desaparecieron en el barrio Siloé, uno de los sectores más populares de la ciudad. Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda y piden a la ciudadanía cualquier dato sobre las niñas.

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A estos casos se suma el de Natalia Molina Solano, de 27 años, quien salió de Bogotá rumbo a Cali, presuntamente tras recibir una oferta de trabajo. La última información conocida sobre su paradero corresponde al pasado 11 de octubre, fecha en la que se activó una alerta de búsqueda. Su caso prende alertas sobre las falsas ofertas laborales que se usan como gancho, sobre todo contra mujeres jóvenes.

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En las redes sociales circulan volantes y publicaciones con las fotos de varias de estas mujeres, muchos compartidos por sus propias familias, que no pierden la esperanza de volver a verlas. Detrás de cada nombre hay una historia, unos papás, unos hijos o unos hermanos esperando noticias, y por eso la Personería insiste en que la colaboración ciudadana es fundamental: un llamado, un video de una cámara de seguridad o un simple dato pueden cambiar el rumbo de una búsqueda.

Y aunque la mayor preocupación está en ellas, el balance de Medicina Legal también registra un panorama duro entre los hombres: 260 reportes de desaparición, de los cuales 103 continúan sin resolverse, 130 fueron encontrados con vida y 27 aparecieron muertos. En total, estos casos representan el 69,5 % de los registros masculinos y femeninos incluidos en el cuadro estadístico.

El personero Gerardo Mendoza insistió en que detrás de cada reporte hay familias que enfrentan angustia e incertidumbre, sin saber nada de sus seres queridos. Por eso reclamó acciones urgentes de las autoridades para fortalecer las labores de búsqueda y entregar respuestas oportunas sobre el paradero de las mujeres desaparecidas en la ciudad.

Frente a estos casos, las autoridades recuerdan que una desaparición se puede reportar de inmediato, sin esperar 24 horas. Cualquier información se puede entregar a la Policía en la línea de emergencia 123, al GAULA en la línea 165 o directamente a la Fiscalía. Un dato a tiempo puede ser clave para que una mujer, una niña o un joven vuelva a casa.