¡Alerta en Bogotá! Incautan más de 80 armas traumáticas avaluadas en más de $150 millones

En un operativo de control aduanero en la localidad de Puente Aranda, la Policía de Bogotá confiscó un arsenal de 86 armas y más de 2.000 municiones, avaluado en más de 150 millones de pesos. Las armas, que incluyen modelos traumáticos, de fogueo y de aire comprimido, fueron incautadas por no cumplir con la normativa de importación y comercialización.

La acción de las autoridades tuvo lugar en varios comercios abiertos al público, donde se descubrió que la mercancía de origen extranjero no estaba respaldada por los documentos exigidos por el Decreto 1165 de 2019.

La falta de control en la venta de este armamento representa un riesgo considerable para la seguridad ciudadana. Estas armas no solo pueden ser modificadas para volverse letales, sino que su comercio irregular permite que sean adquiridas sin los requisitos ni controles necesarios.

La Policía de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de fortalecer la seguridad en la ciudad y la lucha contra el crimen.