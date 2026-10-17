Resumen: Un operativo de las autoridades en una vivienda del sector La Gaitana, en Suba, Bogotá, permitió identificar a 13 menores de edad que vivían en condiciones de vulnerabilidad. Seis fueron trasladados al Centro Especializado Revivir para iniciar el restablecimiento de sus derechos. Durante la intervención también se encontraron 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados, y fue capturado un hombre que tenía en su poder las sustancias y los dispositivos.

Hacinamiento, drogas y 13 menores vulnerables: así fue el operativo en la ‘Casa del Terror’ de Suba

Una intervención de las autoridades en una vivienda del sector de La Gaitana, en la localidad de Suba, Bogotá, permitió identificar a 13 niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Durante el procedimiento también encontraron estupefacientes, armas cortopunzantes y celulares reportados como hurtados.

El inmueble, conocido por algunos habitantes como la ‘Casa del Terror’, alquilaba habitaciones por días, semanas o meses y albergaba a familias colombianas y venezolanas. La inspección contó con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La intervención se realizó luego de que integrantes de la comunidad alertaran sobre una posible venta de drogas, la presencia de equipos móviles hurtados y las condiciones en las que permanecían varios menores de edad.

A partir de estas denuncias, las entidades adelantaron verificaciones durante varias semanas y coordinaron las acciones necesarias para inspeccionar la vivienda, revisar las condiciones sanitarias y establecer si había situaciones que requirieran medidas de protección.

Las condiciones que encontraron durante el operativo

Durante la inspección, los uniformados revisaron las habitaciones del inmueble y verificaron a las personas que se encontraban allí. Según la información oficial, algunos ocupantes llevaban entre uno y dos meses alojados en la vivienda.

Los funcionarios encontraron espacios construidos de manera artesanal, puertas de madera frágiles y superficies deterioradas. También identificaron hacinamiento, problemas en el manejo de residuos y dificultades relacionadas con el alcantarillado.

A estas condiciones se sumaba la disposición inadecuada de excretas humanas y de mascotas, así como deficiencias higiénico-sanitarias que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, representaban riesgos para la salud y la integridad de los habitantes.

En medio de la revisión, las autoridades encontraron 30 dosis de estupefacientes, armas cortopunzantes y teléfonos celulares con reporte de hurto. Estos hallazgos dieron lugar a actuaciones policiales durante el procedimiento.

La Policía capturó a un hombre que tenía en su poder las sustancias y los equipos reportados como hurtados. Sin embargo, la información divulgada no precisó su identidad ni entregó detalles adicionales sobre su situación judicial.

Seis menores fueron llevados al Centro Especializado Revivir

Uno de los principales resultados de la intervención fue la identificación de 13 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los seis meses y los 17 años. Entre ellos había ciudadanos colombianos y venezolanos que permanecían en el inmueble junto a sus familias.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, algunos convivían con sus padres, madres, padrastros o abuelos. Durante la revisión se identificaron situaciones de vulnerabilidad y desescolarización que requerían la intervención de las entidades responsables de proteger sus derechos.

Como parte de las medidas adoptadas, seis niños, niñas y adolescentes fueron trasladados al Centro Especializado Revivir. El procedimiento se realizó con el acompañamiento del ICBF, la Comisaría de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia.

El objetivo es que las instituciones evalúen sus situaciones particulares y adelanten las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos. Las medidas definitivas dependerán de las valoraciones realizadas por las entidades competentes.

Por su parte, los padres de los menores que no fueron trasladados quedaron vinculados a las actuaciones institucionales. También fueron citados al centro zonal del ICBF en Suba, donde se revisarán las condiciones de los niños y se determinarán las acciones necesarias para garantizar su protección.

Hasta el momento, la información oficial no especifica las circunstancias particulares de cada familia ni las decisiones que se tomarán frente a todos los menores identificados durante la visita.

Buscan prevenir delitos y atender situaciones de riesgo

La intervención hizo parte de una estrategia de trabajo conjunto entre entidades distritales y organismos de seguridad para inspeccionar lugares considerados de riesgo y detectar posibles situaciones que requieran atención institucional.

Entre los objetivos de estas acciones está identificar eventuales casos de trata de personas y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), además de activar las rutas de atención cuando se adviertan posibles vulneraciones de derechos.

En la vivienda de La Gaitana, las actuaciones incluyeron tanto la revisión de las condiciones de seguridad y salubridad como la intervención de las entidades encargadas de atender a los menores encontrados.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indicó que continuará coordinando este tipo de procedimientos con las instituciones correspondientes. Asimismo, invitó a la ciudadanía a informar sobre hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de la Línea de Emergencias 123.

Con esta intervención, las autoridades avanzaron en la verificación de las denuncias de la comunidad, la incautación de elementos relacionados con posibles actividades ilegales y la activación de medidas de protección para los menores. Los procesos deberán continuar bajo la responsabilidad de las entidades competentes, que evaluarán cada caso y determinarán las actuaciones necesarias.