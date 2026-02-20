¡Alerta en Bello! Evalúan viviendas en el sector La Victoriera por movimiento en masa activo

Resumen: La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, está evaluando viviendas y familias en La Victoriera, vereda Tierradentro, tras detectar un movimiento en masa que amenaza la integridad de la comunidad y la infraestructura. El proceso busca definir medidas preventivas y cuenta con la colaboración activa de los residentes para garantizar su seguridad.

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres, realiza un proceso de caracterización de viviendas y familias en el sector La Victoriera, ubicado en la vereda Tierradentro, tras la detección de un movimiento en masa activo que representa una amenaza para la integridad de la comunidad y la infraestructura cercana.

Estas labores se llevaron a cabo el viernes 20 de febrero y buscan evaluar las condiciones de riesgo y establecer medidas preventivas efectivas.

Las Direcciones Técnicas de Conocimiento y Reducción del Riesgo, adscritas a la Secretaría, lideraron la intervención, revisando tanto la estructura de las viviendas como la composición de los núcleos familiares que las habitan.

De acuerdo con los informes, el movimiento en masa estaría relacionado con las actividades de explotación de materiales de construcción en la Cantera Los Cabaos, lo que ha motivado la implementación de acciones preventivas para proteger a la población del sector.

“La caracterización de las viviendas y familias es fundamental para garantizar la adopción de medidas que protejan la vida, la integridad y los bienes de los habitantes. La colaboración de la comunidad es indispensable para obtener un diagnóstico preciso del riesgo y aplicar las estrategias más adecuadas”, afirmó la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres.

Esta no es la primera intervención en la zona. El 29 de enero de 2026, la Secretaría adelantó un proceso de socialización en Tierradentro, explicando a los residentes cómo se manejarían las situaciones de riesgo y qué acciones deberían seguir en caso de emergencia. La continuidad de estas acciones busca minimizar la exposición de los habitantes a posibles afectaciones derivadas del movimiento en masa.

La Secretaría hace un llamado a los residentes para que participen activamente en la caracterización, facilitando el acceso a sus viviendas y acatando las recomendaciones técnicas de los equipos presentes. La cooperación de cada familia es esencial para garantizar la eficacia de las medidas preventivas y la protección de la comunidad.

Por el momento, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y adelantan todas las medidas necesarias para asegurar que la amenaza identificada no afecte a la comunidad de La Victoriera.